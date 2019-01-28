NBA·率雷霆轰公鹿5连胜·维少120大三元史上第3人 NBA常规赛今日进行9场赛事，当中雷霆以118比112勇挫东部榜首公鹿收获5连胜，“维少”维斯布鲁克全场13分13篮板11助攻达成生涯第120次三双，成为继罗伯特森和“魔术师”约翰逊后NBA历史第3人。

维斯布鲁克本场对公鹿交出13分13篮板11助攻成绩虽不突出，但仍为其生涯第120次三双，并成为继罗伯特森和“魔术师”约翰逊后第3名三双数达120次的NBA球员。

（奥克拉荷马28日综合电）NBA常规赛今日进行9场赛事，当中雷霆以118比112勇挫东部榜首公鹿收获5连胜，“维少”维斯布鲁克全场13分13篮板11助攻达成生涯第120次三双，成为继罗伯特森和“魔术师”约翰逊后NBA历史第3人。

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在公鹿老大“希腊怪物”安特托孔波上半场6投0中，仅以罚球的2分下，雷霆在上半场便取得14分优势。虽然安特托孔波在下半场复苏，全场得27分18篮板，仍无法助公鹿挽回败局，吞下近7战首败。

雷霆全场共6人得分上双，当中3分球12投8中的保罗乔治得36分全场最高，另抓下13篮板球。公鹿方面，洛佩兹全场3分球6投5中得19分。

大胡子连续23场30分以上

另一边厢，“大胡子”哈尔登终场前连得5分，助首节落后16分的火箭主场最终以103比98逆转战胜魔术。

哈尔登持续“砍分”模式，全场共得40分连续23场得分至少30分，另有11篮板6助攻，伤愈复出上演2019年首秀的保罗贡献12分5篮板6助攻。魔术双塔戈登和武切维奇分别交出23分10篮板及19分17篮板两双数据，仍无力阻止魔术输球。

19岁唐西奇2次三双历史首人

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独行侠新星唐西全场砍获35分12篮板10助攻，成为NBA史上首位20岁前便夺得1次3双以上的球员，奈何独行侠最终主场仍以120比123败于东部劲旅暴龙，里奥纳德全场33分10篮板领衔暴龙6人得分上双。