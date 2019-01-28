客家人必吃年菜 ‧ 芋头扣肉算盘子人情味浓 芋头是客家人2两道年菜─扣肉和算盘子的主要食材，本期《吃出年味》是讲述把芋头扣肉当新年礼品送给亲友，以及为何算盘子特地做成大大小小背后的年节故事，让大家在品尝年菜时时，细细地品出年味。

刘玉琼：广西籍贯的邻居端着芋头扣肉送上家门的童年印记，影响着我学习做好这道菜，在新年期间送给亲友享用。（图左）；谢桂琴从身为梅州人的干妈手中学到制作算盘子的手艺，完全遵照干妈的教法烹煮，再端上年夜饭的餐桌供家人享用。（图：星洲日报）

霹雳惠州会馆副会长拿汀刘玉琼年幼时，除夕准备开饭，广西籍贯的邻居便端着芋头扣肉送上家门；这段深刻的童年印记，影响着她学习做好这道菜，在新年期间送给亲友享用。

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“当时住在新村内，家境贫困，芋头扣肉可是一年吃一次的佳肴，不然是出席婚宴才有机会尝到，感觉是格外美味……”

所谓礼尚往来，刘玉琼提到，其父亲接过扣肉，赶紧从屋旁的鸡寮找来一只肥鸡或是鸡蛋作为回礼。

“在记忆中，身为广西人的邻居，扣肉的特点是加入八角和少许陈皮，客家人则是利用南乳和五香粉突出食材的味道。”

对于烹饪颇具心得的刘玉琼，直到近10年学上了料理扣肉，她参考广西人和客家人的传统做法，并稍微改良了一下“芋头扣肉的好处是可以提早做好雪藏，只要温热，便能够食用，非常方便；我每年都会先准备这道年菜冷冻，待过节时，好像当初邻居般，送给兄弟姐妹与亲友享用，人情味，就是这样体现出来！”

有一年，刘玉琼的妹妹将扣肉带回新山，却忘记把碗还给她，唯有在怡保选购一个大碗送她。

谢桂琴：先搓2大颗代表长辈

算盘子具阖家团圆意义

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霹雳惠州会馆财政暨妇女组主任谢桂琴搓算盘子时，按祖母在她孩提时期搓汤圆的做法，先搓出2两颗大的，代表长辈，其余的大小不一，犹如一个家庭长幼有序的写照；对她来说，大大小小的算盘子正承载着“阖家团圆”的意义。

谢桂琴也是丹那依淡华小校长，她是踏入杏坛执教后，才认识算盘子这道客家菜；十多年前，她从身为梅州人的干妈手中学到这门手艺，迄今还是完全遵照干妈的教法烹煮，再端上年夜饭的餐桌供家人享用。

“做好算盘子的关键是开粉搓成面团的过程，在碾碎蒸熟的芋头时，必须趁热把薯粉加入芋团中；如果冷却下来，就难以混合起来了！”

谢桂琴的童年是在橡胶园中没有水电供的木屋中度过，每逢过年，祖母、父母和她六兄弟姐妹三代人，连同大伯、另外3个叔叔和2个姑姑的家庭成员超过30人大团聚。

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“作为孩子，我们没有在桌面用餐，而是把食物添入饭中，坐在地面围起来食用；最开心是只有新年可以喝到汽水，不但一年喝一回，身为老二的我，还是与弟妹、堂弟堂妹总共7个人分喝一瓶！”

回想起来，谢桂琴小时候是先做年饼迎接新年，比如粿加必、年糕、薯粉饼、花生饼等；到了除夕，每个人都要动手做团年饭，宰杀家中饲养的10只鸡10只鸭。

“鸡是料理成白斩和咖哩，鸭在清理内脏后，将豆酱、葱头、蒜米、白糖和晒油放入腹中，以椰枝逢住尾端，外面涂上同样的酱料，放入大锅中慢火炸熟；由于锅里只能容下两三只鸭，因此只好分成几次下锅，至今想起这道鸭仍回味无穷啊！”

分干芭芋和湿地水芋

芋头一年一收成

本地种植的芋头，基本上分成干芭芋和湿地水芋两种，都是一年一收的作物。来自丹那依淡新村，籍贯为广东河婆的刘二妹（68岁），在住家对面的空地开辟一座菜园，种的是较为为香、粉的干芭芋；她从去年春节过后种下，迄今已11个月，她说，待叶子逐渐枯黄，新长的叶片变小，就表示可以收成，拔上来便成为盘中餐了。

“新种的芋头长叶，便需要施肥；长大冒出的嫩芽必须拔掉，芋头才会丰满、大颗，芋荀可以移去其它地方栽种；同时，注意芋叶有没有遭受虫害，免得影响生长。”

刘二妹讲解了干芭芋与水芋的区别，干芭芋所需的水份较少，遇上旱天还是要浇水；水芋需要大量的水份，所以适于种在岸边。

她亲手栽植的芋头，在新年期间做成芋头扣肉以飨家人；其4名儿子同时回来过年的话，年夜饭连开3桌，她赶紧在年廿七做好五六碗扣肉，存入冰箱保鲜；况且，隔夜的扣肉更入味，更好吃。

“年卅晚需要拜拜，来不及做（扣肉），只好提早动手！”

去年，刘二妹种出了平均两三公斤的硕大芋头，今年体积稍大的，也有2公斤；她接受订购，人们通常是年廿六七到来自行采摘，喜欢哪颗拔哪颗，年廿九就拔光了；但今年的芋头产量不多，而且前一阵子，就有人买下8公斤带去新加坡。

从小替父母耕作的刘二妹热爱务务农，除了芋头，她也栽种生菜、芫荽、芫菜、四棱豆与木薯等。

客家算盘子

客家算盘子的材料计有芋头、五花肉、虾米、鱿鱼丝、木耳、香菇、红萝卜丝、青葱、大蒜、芫荽、蒜米、食油和薯粉。（图：星洲日报）

材料：芋头、五花肉、虾米、鱿鱼丝、木耳、香菇、红萝卜丝、青葱、大蒜、芫荽、蒜米、食油、薯粉

做法：─芋头削皮，切成薄片─待蒸软后，倒入盆中碾碎─趁热把薯粉加入芋团中，混合均匀搓成粉团─搓汤圆般，利用母指和食指上下压挤，算盘子成形＊薯粉的多少会影响口感，多点会比较Q，少点则是提升芋香，视个人口味而定─烧沸水，烫熟算盘子直到浮起─算盘子过冷河，沥干备用─爆香蒜米，加入猪肉炒香─再放入虾米、鱿鱼丝、香菇丝、木耳和大蒜，以适量盐、蚝油和酱油一起炒熟─添加少许水，煮滚─连同算盘子炒好即可─搭配莞茜、红萝卜丝和青葱

做好算盘子的关键是开粉搓成面团的过程，在碾碎蒸熟的芋头时，必须趁热把薯粉加入芋团中。（图：星洲日报）烫熟的算盘子接着过冷河。（图：星洲日报）

所有食材炒好，才把算盘子到入热锅中。（图：星洲日报）

客家芋头扣肉

材料：芋头、五花肉（建议实花腩）、南乳、白糖、酱油、胡椒粉、五香粉、蚝油、麻油、蒜米＊芋头顶端带有红环，正是肉质色泽呈粉红，又粉又香的表征。

芋头扣肉的好处是可以提早做好雪藏，只要温热，便能够食用。（图：星洲日报）

做法：─烧沸水，转小火，置入五花肉，皮下肉上煮20分钟定形，保留汤水─趁热在猪肉表面涂上酱油再剌洞，不鼓励使用叉子，免得肉质裂开，影响口感─待猪肉降温，以大火油炸一两分钟直至金黄色，同样是皮下肉上─猪肉过冷河，泡在冷水一下─抹干猪肉，跟着切片，厚度接近1公分最理想─芋头由上而下破开，取用中间最粉的部份，切成跟猪肉一样的厚度，炸到微黄─爆香蒜米，连同其余的材料、调味料和烫过猪肉的汤水，小火焖煮肉片20分钟入味，并留住汤汁─芋头和肉片间隔与整齐地排列到大碗中，芋头半圆部份和猪肉皮向下，淋满汤汁，让芋头吸收，并利用锡纸盖住碗口─烧沸水，调到小火蒸上一小时；此步骤视炊具而定，锅子漏气的话，所花时间更长─芋头扣肉蒸好倒入大盘，配上青葱和红辣椒，就大功告成了。