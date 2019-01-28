亚洲杯·半决赛的大黑马·阿联酋还能刷“卡”续迈进？ 占据主场优势的阿联酋将在本届亚洲杯半决赛对垒拥有众多实力出众年轻球员的卡塔尔，最终哪队能拿下决赛门票？

（阿布扎比28日综合电）占据主场优势的阿联酋将在本届亚洲杯半决赛对垒拥有众多实力出众年轻球员的卡塔尔，最终哪队能拿下决赛门票？

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按照整体实力来看，在本届赛会前5仗表现不稳定的阿联酋是半决赛中的黑马，该队近些年已经沦为亚洲二流，而若与卡塔尔相比，他们缺乏表现突出的球员。

阿联酋的晋级之路非常坎坷，小组赛1胜2平，之后在16强与吉尔吉斯苦战至加时赛才以3比2险胜，一路磕磕绊绊。但是，他们在复赛对垒卫冕冠军澳洲时，在与对手的对攻中不落下风，踢出了高质量的比赛，似乎自信心已经融入到每个球员的内心，让该队有了脱胎换骨的感觉。

与阿联酋相比，卡塔尔近几年整体实力提升较快，虽然目前算不上亚洲一流，但已具备和一流强队抗衡的实力，复赛淘汰韩国就是最好的证明。

卡塔尔5仗全胜0失球

在小组赛阶段，卡塔尔还曾以2比0击败强队沙地阿拉伯，迄今5仗取得全胜，当中打入12球且没有丢球，如此表现杀入4强是实至名归。

能够创历史首闯亚洲杯半决赛，这激励了卡塔尔继续追求更高目标，而不被外界重视反倒成为他们的优势，让他们几乎没有什么比赛压力，这非常有利于这支年轻的球队进行锻炼。

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卡塔尔22岁前锋阿尔莫伊兹目前排在本届赛会的射脚榜榜首，他迄今一共打入了7球，将成为该队在半决赛取胜的最大利器。而卡塔尔若能再创历史首次杀入决赛，阿尔莫伊兹夺得金靴的希望极大。

另外，卡塔尔另一名22岁的前锋阿克拉姆则以5个助攻位居助攻榜头名，这可看出该队的年轻球员的天赋非凡。