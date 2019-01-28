鸡场街财神到．手持吉祥语：“老板兴兴” 2019己亥年的鸡场街文化坊，将是一片“老板兴兴”好前景，因为手持“老板兴兴”的财神爷已驾到，镇守鸡场街祝福各界一片万象更新，生意兴隆！

嘉宾、赞助商及市议员齐齐恭祝各界“恭喜发财，老板兴兴”；左起为颜上瀛、李富兴、陈隆顺、李传财、郑国球、邱培栋、许家勋、何桂文、陈和顺及蔡晓晴。（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）2019己亥年的鸡场街文化坊，将是一片“老板兴兴”好前景，因为手持“老板兴兴”的财神爷已驾到，镇守鸡场街祝福各界一片万象更新，生意兴隆！

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12尺高胖嘟嘟吸睛

这尊12尺高的财神爷，身材圆满胖嘟嘟，它一身红彤彤满面春风，左手拿着金元宝，右手则拿着”老板兴兴“春联，今早运抵三叔公土产店前时就非常引人注目，路过的游客纷纷与其合影。

中午12时，负责制作“财神爷”的金马广告公司人员，利用大型吊车将其吊上高空，置放在二楼外的广告箱上，半小时后完成装置和检查工作，而嘉宾也乘坐吊车到高空欣赏“财神爷降临鸡场街”的吉祥美景。

郑国球：人民自动自发布置年景

甲州己亥年新春年景布置嘉年华工委会主席拿督郑国球州行政议员表示，今年新春气氛非常浓郁，更难能可贵是看到人民自动自发布置年景，邀请议员出席参与。

他说，无论是个人、团体、商家或企业，大家都努力为甲市区和郊区张罗年景布置，增添州内的迎春气氛，也可以刺激本地的经济活动，带动商机。

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他指出，年景布置有助吸引游客参观，也促进各族之间的和谐，让非华裔族群参与及感受农历新年的气氛，并恭贺华裔同胞们迎春快乐。

李传财：祝取得好商机

金马广告董事经理李传财说，多年来每年在鸡场街三叔公土产店置放新春吉祥物，每一次都各有特色和造型，今年则以“财神爷”来庆贺己亥年，以祝福各界新年快乐，身体健康。

他说，财神爷手持“老板兴兴”吉祥语，乃希望商家取得好商机，今年捞得风生水起，经济大好。

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颜上瀛：赞助经费盼带来好意头

AIQ智合集团战略总监拿督斯里颜上瀛博士表示，该集团赞助“财神爷”制作经费，乃出自于希望此举为各界带来祝福及好意头，让2019年的大马能迈向更美好的经济前景。

他说，通过”老板兴兴“的祝福，希望祝贺商家生意兴隆，带动各行各业发展，使老百姓过上更美好的生活。

在为时半小时安装过程中，甲市区国会议员邱培栋、AIQ智合集团副总裁拿督斯里陈隆顺和创意总监李富兴、郑国球特别官员许家勋、市议员何桂文及陈和顺及三叔公土产店店长蔡晓晴等，陆续在场见证“财神爷”升空镇守鸡场街的盛况。