矢冲击费德勒20大满贯纪录·佐科维治壮志凌云 塞尔维亚世界第一佐科维治昨日赢得生涯第7座澳网冠军后，豪言要全力冲击瑞士天王费德勒的20座大满贯纪录。

佐科维治赢得澳网冠军后，隔日携着奖杯在皇家植物园摆姿势拍照，留下纪念。（图：法新社）

（墨尔本28日综合电）塞尔维亚世界第一佐科维治昨日赢得生涯第7座澳网冠军后，豪言要全力冲击瑞士天王费德勒的20座大满贯纪录。

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31岁的佐科维治在澳网男单决赛兵不血刃以6比3、6比2、6比3横扫西班牙“红土王子”纳达尔，时隔3年再夺赛会桂冠，并跨赛季连续赢得3个大满贯冠军（去年下半年连得温网、美网），迄今斩获15个大满贯冠军，有望在今年统治网坛。

目前，佐科维治已经超越了自己的偶像、美国名宿森柏斯，大满贯夺冠次数排在第3名，仅次于纳达尔（17次）和费德勒（20次），按照塞尔维亚一哥的火热状态，他极有可能完成跨赛季全满贯成就。2015年，当时28岁的佐科维治在赛季下半年接连赢得温网、美网，翌年又在拿手的澳网捧杯，还在法网赛场“解锁”火枪手杯，达成全满贯成就。

仍视纳达尔为法网最大劲敌

赛后，佐科维治表示：“在在竞技体育里创造历史非常特殊，我也很喜欢，这正是我的动力。我肯定还会专注提升自身水平，争取让自己在未来几年依旧保持如此高的水准，努力去迫近费德勒的纪录。”

距离法网赛场还有接近4个月时间（5月20日至6月9日），佐科维治承认自己要想赢得自2016年以来的第2个火枪手杯，最大挑战还是纳达尔。

“今年才刚刚开始，我知道法网之前还有很多站比赛，自己有很多时间来慢慢积累状态。我会好好研究红土打法，让自己有机会追逐法网冠军。”

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他补充：“（法网）终结挑战还是纳达尔，蒂厄姆和兹沃列夫也不能忽略，费德勒可能也要参赛。在此之前，先好好享受澳网的胜利。”

纳达尔不为澳网决赛失利感到可惜，他强调自己需要找回状态，为卫冕法网做好准备。（图：法新社）

纳达尔：难敌如日中天佐科

成手下败将的纳达尔，无缘终结10年澳网冠军荒，他赛后心情颇为平静，直言去年温网半决赛输给对手的打击来得更大。“从精神方面的痛苦来说，可能温网半决赛比今天（星期日）的决赛要更强烈，当时（比分）非常接近，我也打得很好，有机会赢得冠军的。”

这位红土王子承认自己即使是100%状态，也很难击败如日中天的佐科维治。“这两个星期我打了好球，但前面6场受到的考验并不大。所以突然面对佐科维治，我还需要其他‘额外’的东西。”

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复出首战就打入澳网决赛无疑让人对纳达尔充满期待，但他表示自己仍然需要时间调整训练，以找回最佳状态。“我经历了太多艰难的时刻，不管是伤病还是手术。即使像我这么积极的人，即使我相信事情会慢慢变好，但这个过程确实非常艰难。”

以亚军结束澳网之旅后，纳达尔将返回西班牙享受短暂假期，他接下来将会参加2月底挥拍的墨西哥网球赛。