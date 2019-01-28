刘志良：鼓励乡团参与．盼文化摆摊更有规模 甲卫生与反毒事务委员会主席兼州行政议员刘志良希望文化摆摊活动能够成为更有规模的活动，鼓励乡团也参与，并将自己乡团的文化呈献给大家。

刘志良（左八）赠送锦旗给文化摆摊的参与者；左六起颜见式、曾昭智。（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）甲卫生与反毒事务委员会主席兼州行政议员刘志良希望文化摆摊活动能够成为更有规模的活动，鼓励乡团也参与，并将自己乡团的文化呈献给大家。

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他是26日晚出席在海南会馆举行的文化摆摊静态活动时，如是指出。上述活动是由马六甲鸡场街宗乡团联谊工委会（宗乡团）、甲市区国会社区中心与哥打拉沙马那州选区发展及协调中心联办。

文化传承须靠年轻人

刘志良指出，文化摆摊活动是为了推广中华文化，高兴看到年轻人的参与，因为文化传承就必须靠年轻人。

该活动是26日早上10时至晚上8时在海南会馆举行，当天设有一系列华人传统文化的摊位，其中包括书法、挥春、绘画、中华剪纸、风筝、陀螺、金石篆刻、手工配饰品、中华花艺、大马华人民俗、中华茶艺、本土陶艺及文房四宝等。

他表示，希望往后的文化活动能够成为一项更常主办的活动，吸引更多游客参与。

出席者还有总策划曾昭智、宗乡团总务颜见式及姑务乡理会主席沈荣森。