报告：除了气候变迁·肥胖、营养不良威胁全球 根据周一发布的一份权威报告指，世界人口面临的最大威胁主要是肥胖、营养不良及气候变迁，并指与利益动机及政策惯性有关，呼吁制定一项类似于烟草管控的“全球条约”和投入数兆美元防止威胁发生。

（法国．巴黎28日讯）根据周一发布的一份权威报告指，世界人口面临的最大威胁主要是肥胖、营养不良及气候变迁，并指与利益动机及政策惯性有关，呼吁制定一项类似于烟草管控的“全球条约”和投入数兆美元防止威胁发生。

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促反思决策者与企业关系



来自英国医学杂志《柳叶刀》肥胖问题委员会的近50多位专家发表报告称，要阻止威胁发生，民众需对政治决策者与企业之间的关系进行“彻底反思”。

报告称，由于决策者不采取行动；寻求利润的食品公司凌驾公共政策之上；再加上社会大众未要求进行变革，使得这些问题加剧。

报告指出，全球有近10亿人陷入饥荒，另有20亿人因饮食不当造成肥胖、心脏病及糖尿病盛行。

不健康饮食年夺1100万人命

根据最新一期《全球疾病负担研究报告》，不健康的饮食每年造成1100万人早亡。

奥克兰大学教授、《柳叶刀》肥胖问题委员会联合主席斯温伯恩说：“各种形式的营养不良，包括营养不足和肥胖是目前为止，导致全球民众不健康和早亡的最主要的原因。”

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他说：“预计气候变化将使营养不良和肥胖问题严重恶化。”

危机归咎加工垃圾食品

报告指出，这3项全球危机与大量生产的加工垃圾食品有关，不只造成肥胖和营养不良，产生的温室气体排放更是导致气候变迁的元凶。

报告指出：“上述问题的根源在于软弱的治理、对GDP增长的一味追求，以及强大商业工程的过度消费。”

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尽管科学界30年来一直告诫全球暖化的可怕影响，但二氧化碳的排放量在过去连续2年都创下新高。

研究人员强调，由于这些问题都是交织在一起的，因此应采取整套的应对措施。

这份报告呼吁制定一项食品系统框架公约以限制食品工业的影响。同时，专家们也认为，必须彻底改革政府补贴机制。

肥胖问题委员会表示，政府应将补贴牛肉、乳制品和全球其他食品产业的5000亿美元，改拨给永续健康畜牧业，并将补贴化石燃料的5兆美元转给再生能源和永续交通系统。

吁民众改变饮食方式

《柳叶刀》上周发布的另一份报告，已呼吁全球民众改变饮食方式，以改善健康状况，避免对地球造成“灾难性”的破坏。

《柳叶刀》杂志主编霍顿表示：“为应对‘全球并发性流行病’问题，我们需对饮食、生活、消费和行动方式进行紧急反思。”

非传染性疾病联盟总裁达恩表示：“一个为这一目标和下一代提供更好饮食的食品系统将拯救数百万人的生命，同时帮助拯救地球。”

不过，畜牧业和食品业代表以及自由主义者皆抨击这些调查结果过于危言耸听，以及威胁自由选择的权利。