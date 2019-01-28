第25届美国演员工会奖．吴珊卓首位亚裔演员剧后 《第25届演员工会奖》宣布电影类最佳群体演出奖，由漫威超级英雄片《黑豹》夺得，众星在得悉赛果一刻，兴奋得弹起，互相拥抱。

吴珊卓以《Killing Eve》荣获电视类戏剧类影集最佳女主角，成为首位亚裔演员工会奖剧后。（图：法新社）

（洛杉矶28日综合电）《第25届美国演员工会奖》（SAG Awards）于大马时间今早在洛杉矶西好莱坞太平洋艺术中心举办，雷米马利克（Rami Malek）以《波希米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）再下一城，荣登演员工会奖影帝；格兰高丝（Glenn Close）再次凭《The Wife》击败女神卡卡（Lady GaGa）封后，入围4奖最多的《一个巨星的诞生》（A Star Is Born）空手而归；而吴珊卓则以《Killing Eve》荣获电视类戏剧类剧集最佳女主角，成为首位亚裔演员工会奖剧后。

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《第25届演员工会奖》宣布电影类最佳群体演出奖，由漫威超级英雄片《黑豹》夺得，众星在得悉赛果一刻，兴奋得弹起，互相拥抱。男主角查德维克博斯曼（Chadwick Boseman）上台致词时，表示电影佳绩可以确保开拍续集：“好开心可以得到你们的赞许，获得你们的喜欢，而我现在知道一件事，就是《黑豹》不能没有续集！”他感性表示，“我们都知道被拒绝的感受，当他们说虽然你是年轻有才华的黑人，但没有你的位置，银幕上容不下你，那种不如人的感受，这就是我们每天工作的原因。”

雷米马利克演活传奇乐队QUEEN已故主音费力迪墨裘里（Freddie Mercury），再度捧走影帝殊荣，他于台上表示：“我从费力迪身上得到力量，要活出最好的一生，完全做自己、要达到自己想做的所有事，我觉很他让我们感受到，这个奖是送给他的。”

马赫夏拉阿里首摘电影类男配角

吴珊卓以《Killing Eve》荣获电视类戏剧类影集最佳女主角，成为首位亚裔演员工会奖剧后，她在台上激动地说：“我想谢谢我的同侪演员们，过去几年我感受到你们大力的支持。”

艾美莉布伦（Emily Blunt）虽然没能入围奥斯卡，但却爆冷以去年的热门惊悚片《噤界》（A Quiet Place）拿下最佳女配角，她惊讶得不敢置信，直呼：“我的老天呀！我真的没准备致词，也不知该说什么，我要把这座奖与我的老公约翰卡拉辛斯基（John Krasinski）分享。”该片是艾美莉布伦与老公约翰卡拉辛斯基一起主演的电影，后者也是本片导演。

电影类最佳男配角一如预期颁给《Green Book》的黑人男星马赫夏拉阿里（Mahershala Ali），两年前，马赫夏拉阿里曾因《Moonlight》入围过演员工会奖最佳男配角，但没有获奖，这次以《Green Book》首次拿奖，他在后台受访时说：“我1993年就开始当演员，入围了7次，首次获奖非常感激，我并不觉得之前被忽略，毕竟有那么多优秀演员，跟我一起入围的演员都很棒，能获奖我依然觉得是荣幸。

【《第25届美国演员工会奖》部分得奖名单】

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●电影类

最佳群戏奖《黑豹》（Black Panther）

最佳女主角奖格兰高丝（Glenn Close）《The Wife》

最佳男主角奖雷米马利克（Rami Malek）《波西米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody）

最佳男配角奖马赫夏拉阿里（Mahershala Ali）《Green Book》

最佳女配角奖艾美莉布伦（Emily Blunt）《噤界》

●电视类

剧情类剧集最佳群戏奖《This Is Us》

剧情类剧集最佳女演员奖吴珊卓《Killing Eve》

剧情类剧集最佳男演员奖杰森贝特曼（Jason Bateman）《Ozark》

●电视电影类

电视电影最佳女演员奖柏翠茜亚艾奎特（Patricia Arquette）《Escape at Dannemora》

电视电影最佳男演员奖戴伦克里斯（Darren Criss）《The Assassination of Gianni Versace:American Crime Story》

终身成就奖阿伦艾达（Alan Alda）