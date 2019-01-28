芙诸事旺新春嘉年华首晚．文化街人潮挤爆 “2019诸事旺新春嘉年华”引爆，大会宣布首晚就有1万人次到来芙蓉文化街，齐齐欢庆新年。

“2019诸事旺新春嘉年华”首日引爆，吸引不少民众前往，很是热闹。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉27日讯）“2019诸事旺新春嘉年华”引爆，大会宣布首晚就有1万人次到来芙蓉文化街，齐齐欢庆新年。

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上述嘉年华从26日起一连九天在芙蓉文化街举行，首日由森美兰中华大会堂主办，同时还有芙蓉文化街优雅小姐赛事，吸引不少人到现场支持为入围者喝彩，最后结果由一号的梁嘉欣获得，连同大会所颁发的最上镜小姐、最佳人气小姐，成为三料冠军。

嘉年华首日引爆花足心思，除了翔龙出游，还有歌舞表演及华乐演奏武术表演等，令参加者能一睹中华的多元文化和气息。当然，除了舞台上的表演，芙蓉文化街也有各式各样的档口，包括服饰摊位、熟食及年饼年货等让大家逛逛，很是热闹。

大臣邀民2月17出席团拜

“2019诸事旺新春嘉年华”开幕嘉宾兼森州务大臣拿督斯里阿敏努丁说，看见上述嘉年华会热闹的气氛很是感动，因当初被告知要在芙蓉文化街漆上“红路”

时，以为会得到很多人的反弹，但是现场的反应却显示了人民对这项活动的支持和力挺。

他也说，嘉年华会上看见各族交融的画面，也是希盟所建立的社会现象，各族之间能共庆彼此的佳节和欣赏彼此的文化，展现了森州人民的团结和良好共识。

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他也呼吁森州的所有民众，无论任何种族都要踊跃出席2月17日（周日）在芙蓉新城Centrio广场举办的全国“2019年全国华人新春大团拜”。

陈永明：华族未来需强大精神力量支撑

森华堂主席陈永明则认为，大马是一个多元文化、语文、民族与宗教的国家，发扬各民族的文化。语文和宗教是宪法赋予人民的基本权利，中华文化源远流长，博大深远，是华人引以为傲的精神财富。

他说，在大马历代华人先贤的坚持下，加上各华团的共同努力，保留和传承了大量中华传统文化，华族的未来，需要强大的精神力量作为支撑，华人文化兴盛与发扬。

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他说，不少领袖都分享大马庆祝春节的气氛比中国更浓厚，显示了大马华人保持中华文化的用心和坚持，不只很好的传承，也和大马多元的文化融合并共同建设，友族也和华人一起庆祝农历新年。

大会主席兼森州行政议员陈丽群则说，尽管宣布要主办活动时，曾遭人批评场地不适合，但结果还是成功举行，也获得民众的热烈支持。

她说，能办得成嘉年华的功劳并非只属于她一人，而是周遭的工作人员和其他的主办单位的协助，所以表示感谢。

出席者包括芙蓉市议会主席拿督扎扎里、森州议长拿督祖基菲、亚沙国会议员谢琪清、森行政议员拉菲益和张聒翔、万茂州议员叶耀荣、沉香州议员吴金财、拉务州议员依斯迈、大马贩商同业总会拿督李中永、芙蓉小贩同业公会主席管建方及森美兰张氏公会会长拿督张生。