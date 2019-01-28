警方突击燕屋屋 . 起总值8万烟花爆竹 （古晋28日讯）年关近，警方加强取缔非法烟花爆竹！砂警察普通行动组突击西连一间燕屋，起回一批总值8万令吉的各种烟花爆竹，有2名华裔男子企图以7000令吉贿赂警员而当场遭参与行动的反贪会执法人员逮捕。

砂警察普通行动组总指挥官许国振（中）在新闻发布会上展示所起获的爆竹。

（古晋28日讯）年关近，警方加强取缔非法烟花爆竹！砂警察普通行动组突击西连一间燕屋，起回一批总值8万令吉的各种烟花爆竹，有2名华裔男子企图以7000令吉贿赂警员而当场遭参与行动的反贪会执法人员逮捕。

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砂警察普通行动组总指挥官拿督许国振今午召开新闻发布会时透露，警方是根据情报展开1个月的明查暗访及部署，昨日傍晚6时20分由砂警察普通行动组第11营的一名警官、12名警员及4名反贪会执法人员组成的附件，突击了西连甘榜索拉马来尤（Kpg Sorak Melayu）一间燕屋，成功查获82箱各种烟花爆竹。

“期间，2名分别51岁（来自古晋加兰依路）及58岁（来自古晋桑路）的华裔男子来到现场，自称是燕屋的主人，但两人都无法出示合法文件，而且还企图以7000令吉贿赂执法人员，因此当场遭反贪会执法人员逮捕。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）