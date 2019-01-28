81岁婆婆找回103岁生母 自称是爱尔兰年纪最大的孤儿、81岁的艾琳麦基恩因为医疗关系而展开长达61年的寻找血亲之旅，她曾上电台分享自己的故事，诉说未找到亲人的落寞后，获得系谱学家协助寻亲，近日传出她找到103岁生母了！

（图：网络照）

自称是爱尔兰年纪最大的孤儿、81岁的艾琳麦基恩因为医疗关系而展开长达61年的寻找血亲之旅，她曾上电台分享自己的故事，诉说未找到亲人的落寞后，获得系谱学家协助寻亲，近日传出她找到103岁生母了！

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2岁起在都柏林一间孤儿院长大的艾琳，从19岁起从不间断的寻找自己的亲人，并说是为了孩子着想，而且也想知道自己的家族病史。

与丈夫育有2女1子、有一个美满家庭的艾琳去年打电话到RTE Radio One节目《Liveline》，希望透过节目寻回家人，她说：“我很不开心，我在这个世上居然没有亲人。”

之后一位系谱学家与她联络，尽力为她寻找血亲。

上周她再致电电台说：“难以置信，我找到了亲生母亲，她已103岁，我是世界上最开心的人。”

由于刚刚做完眼部手术，令到艾琳暂时无法搭机去见母亲。她也在两名亲戚的协助下，找到70多的同母异父的弟弟，她说：“我很想走到山上大声尖叫，我再也不是孤儿了！”