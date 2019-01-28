不向睾丸癌低头·阿德里安誓4征奥运 美国的华裔奥运会5金泳将阿德里安日前在社交网站宣布自己得了初期睾丸癌，目前正在接受治疗，而他仍以明年第四度参加奥运为目标。

拥有倪家骏中文名的美国华裔泳将阿德里安乐观面对癌症，目前他专心抗癌，以求再征明年的东京奥运会。

（纽约28日综合电）美国的华裔奥运会5金泳将阿德里安日前在社交网站宣布自己得了初期睾丸癌，目前正在接受治疗，而他仍以明年第四度参加奥运为目标。

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由于阿德里安的母亲是香港移民，因此他拥有华人血统，且还有倪家骏这个中文名。他在2008年时代表美国参加北京奥运会，夺得男子4x100自由泳金牌，之后在2012年的伦敦奥运会一举摘得男子100公尺自由泳和4x100公尺混合泳双金，从此声名大噪。

手握奥运会5枚金牌

而在2016年的里约奥运会，阿德里安再次实现双金壮举，他在男子4x100自由及混合泳摘金。

在去年12月7日刚迎来30岁生日的阿德里安日前在表示：“我日前去打流感针，之后觉得身体有点不妥，于是便接受检查，结果查出自己得了睾丸癌。好消息是，我发现得早，现在已经开始进行治疗，治疗上的进展良好。”

研究证实，睾丸癌并非不治之症，只要发现得早，痊愈率达九成。

阿德里安还表示，他目前仍然以晋级明年的东京奥运会为目标，希望自己在几周之后可以恢复训练。