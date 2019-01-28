林思健：消除误解．回收商 警方 良好配合 （美里28日讯）上议员林思健指出，二手回收商业者与执法当局存有的误解等已逐渐减少，他也特别表扬由美里警区主任林明城助理总监为首的美里警方在与二手回收商公会取得共识，彼此有良好配合，也减少业者不必要麻烦。

（美里28日讯）上议员林思健指出，二手回收商业者与执法当局存有的误解等已逐渐减少，他也特别表扬由美里警区主任林明城助理总监为首的美里警方在与二手回收商公会取得共识，彼此有良好配合，也减少业者不必要麻烦。

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“我因为法律的背景，因此与多名二手回收商业者都相当熟络，尤其理解到二手回收商过去几年都面对困扰，包括面对执法单位在采取行动，出现一些相关偷窃案件时，虽然业者都依据当局的程序记录出售者资料，往往在刑警侦办案件过程中，业者与员工都可能面对被警方扣押助查，甚至被控上法庭的情况。”

林思健解释，二手回收商是受到警方管辖，也是由警方发出执照给他们经营回收废铁与物资等。

也是砂希盟秘书的林思健在美里二手回收商公会己亥年新春晚会上致词时表示，在过去给予这些业者法律上支援时，有建议业者应成立公会，以便能够增加筹码，凝聚业者之间联络与交流。