李景胜：拒收不明铜线水表．回收商应留意变卖者 （美里28日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜认为，人类乱丢垃圾对美里所造成的环境问题不容忽视，因此政府及私人界皆有责任教育民众，不可随意乱丢垃圾。

前排左四起为上议员林思健、美里警区主任林明城助理总监、卑尔骚区州议员拿督陈超耀、李景胜、美里二手回收商公会主席阮兴德、社区领袖余继香、严学忠、张雅木、砂拉越华人公会会长陈邦顺及埔奕区州议员陈长锋在捞生仪式前合影。

（美里28日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜认为，人类乱丢垃圾对美里所造成的环境问题不容忽视，因此政府及私人界皆有责任教育民众，不可随意乱丢垃圾。

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“美里有些海边垃圾四处，有碍市容，清洁程度有待改善，垃圾的源头是一些无公德心者，随意把垃圾丢进水沟或河中，流向大海，再被海浪冲上岸，以塑料瓶居多。其实各造互相配合，加以注重环保及回收意识，将使美里成为美丽及干净的城市。”

李景胜建议美里二手回收商公会教育民众，在日常生活中，如何进行垃圾分类回收，把具有回收价值的物品拿给回收商变卖，间接减少垃圾的数量， 他认为民众不应该小看塑料瓶，因它具有回收价值，民众可把塑料瓶拿给回收商变卖。

李景胜昨晚出席美里二手回收商公会己亥年新春晚会，并在致词时赞扬该会与警方共同配合，减少偷电缆及水表的问题，以及在保护环境方面不遗余力，透过参与清洁沙滩活动，回收具有回收价值的物品。