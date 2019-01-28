李景胜：拒收不明铜线水表．回收商应留意变卖者
2019-01-28 17:07
李景胜：拒收不明铜线水表．回收商应留意变卖者
（美里28日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜认为，人类乱丢垃圾对美里所造成的环境问题不容忽视，因此政府及私人界皆有责任教育民众，不可随意乱丢垃圾。
（美里28日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部助理部长（旅游、艺术及文化）拿督李景胜认为，人类乱丢垃圾对美里所造成的环境问题不容忽视，因此政府及私人界皆有责任教育民众，不可随意乱丢垃圾。
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“美里有些海边垃圾四处，有碍市容，清洁程度有待改善，垃圾的源头是一些无公德心者，随意把垃圾丢进水沟或河中，流向大海，再被海浪冲上岸，以塑料瓶居多。其实各造互相配合，加以注重环保及回收意识，将使美里成为美丽及干净的城市。”
李景胜建议美里二手回收商公会教育民众，在日常生活中，如何进行垃圾分类回收，把具有回收价值的物品拿给回收商变卖，间接减少垃圾的数量， 他认为民众不应该小看塑料瓶，因它具有回收价值，民众可把塑料瓶拿给回收商变卖。
李景胜昨晚出席美里二手回收商公会己亥年新春晚会，并在致词时赞扬该会与警方共同配合，减少偷电缆及水表的问题，以及在保护环境方面不遗余力，透过参与清洁沙滩活动，回收具有回收价值的物品。
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2019.01.28
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