【暖势力】美艺术家改造予新生·垂死老树变图书馆 如果你有一棵即将枯死的百年老树，你会怎么处理？

美国爱达荷州的一名公共图书馆管理员把家门口已枯死的百年老树，巧妙的变成了一个独特的树图书馆。

（爱达荷28日讯）如果你有一棵即将枯死的百年老树，你会怎么处理？

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在美国爱达荷州的一名公共图书馆管理员兼艺术家莎拉丽（Sharalee Armitage Howard）就找到一种独特的方式，给了她家门外的枯死老树一个新生，把即将枯死的老树改造成温馨实用的小小免费图书馆。

树桩填满书本

当庭院里的棉百杨的枯枝开始掉落在车顶上时，莎拉丽面临着不可避免的问题。这棵老树已经危及她和家人的安危了。

最终她和砍伐人员把树砍了，但是保留了完整的树桩。

她把这个树桩变成了小小图书馆，里面填满了书，这里拥有舒适的林地氛围设计、整洁的架子、柔和的灯光和瓦屋顶。她让邻居和陌生人悄悄去发现这个图书馆。现在这里也成了左邻右舍互相交换书的小小基地。

她用了一个如此美丽的方式来保护和尊重一棵超过一个世纪的树。

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自去年12月她在社交媒体发布照片以来，这个独特改造的免费图书馆，其童话般的结构已经引起了全球的关注和善意，获得网民迅速的转发。

对她而言，这个项目把世界变成一个最酷的居住所。