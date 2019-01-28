可爱猪萌猫咪最受落．扮美美去拜年 新年期间，当然是要扮靓靓去拜年，农历新年也催谷了百乐县的美甲服务行业，许多女性都要求应景的美甲设计，可爱猪猫成了最多人选择的美甲图案！

招财猫配上大红色的指甲彩绘，喜气洋洋让人心情开朗。（图：星洲日报）

（直凉27日讯）新年期间，当然是要扮靓靓去拜年，农历新年也催谷了百乐县的美甲服务行业，许多女性都要求应景的美甲设计，可爱猪猫成了最多人选择的美甲图案！

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虽然今年是猪年，之前有商场顾及友族顾客的敏感性，舍弃猪生肖的设计，改以招财猫饰物作为新春布置，让人纳闷到底是猪年还是猫年，无论如何，在美甲服务，猪猫同样受到欢迎，有些顾客要求在不同指甲分别画上猪和猫的两种图案。

直凉Liz美甲坊东主余妍绫说，其实不管是猪或猫的设计都受欢迎，猪的图案比较应景，尤其猪鼻子是3D立体设计的款式颇获好评，比较多人选择，而招财猫的体型跟猪同样都是胖胖的，很可爱，所以也受到欢迎。

“顾客们都是女性，她们都是趁新年来临前就预约了，所以接近新年的这段时间都会比较忙碌。”

直凉天使美甲屋东主廖慧敏说，今年比较受欢迎的美甲设计主要是猪和猫的图案，两者各有人爱，很难说哪个比较受欢迎，当然，可爱猪的图案会比较符合己亥年主角。

新年前就很多顾客预约了，我们会给顾客意见，看她喜欢什么款式，再为她们作出指甲彩绘。”

戴小姐：吉蒂猫戴猪帽图案受落

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吉拉央业者戴小姐说，虽然猪图和猫图同样有市场，她也尝试合并两种图案，即卡通吉蒂猫头戴可爱猪帽，没想到这款特别的设计反而是最受欢迎的，这是很多顾客指定的设计。

“新年前真的很多预约，人手不足，预约满了我都不接了，恐怕做不来。”