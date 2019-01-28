WSA：中国等地增产．去年全球粗钢产量增4.6% 国际钢铁协会（WSA）周五公布的数据显示，去年全球粗钢产量增加4.6%，受包括最大生产国中国在内的大多数地区产量强劲增长驱动，中国去年粗钢产量增加6.6%。

（伦敦28日路透电）国际钢铁协会（WSA）周五公布的数据显示，去年全球粗钢产量增加4.6%，受包括最大生产国中国在内的大多数地区产量强劲增长驱动，中国去年粗钢产量增加6.6%。

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国际钢铁协会称，中国去年粗钢产量为9.283亿吨，全球粗钢产量为18.086亿吨。中国粗钢产量占全球产量的一半。国际钢铁协会会员的产量占到全球产量的85%左右。

除了欧盟之外，其他所有地区的粗钢产量均增加。欧盟2018年粗钢产量较2017年减少0.3%至1.681亿吨。年规模约为9000亿美元的钢铁行业是衡量经济状况的一个指标。

凯投宏观的大宗商品分析师斯特拉坎（Ross Strachan）说：“我们将看到2019年增长明显放缓，因需求疲软（及）最终将发生的情况归因于成本压力，将有钢厂关闭...（主要）是中国的钢厂。”

印度去年粗钢产量增加4.9%至1.065亿吨，日本产量减少0.3%至1.043亿吨。印度取代日本成为全球第二大钢铁生产国。

美国去年粗钢产量增加6.2%至8670万吨，受强劲经济增长以及华府对所有进口钢材加征25%的关税支撑，这一关税举措引发全球其他国家的报复行动。

国际钢铁协会去年10月将其对2018年和2019年全球钢铁需求增幅的预估提高一倍，但称贸易紧张局势令该前景蒙阴。

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经济分析师称，钢铁及其他行业不断增加的贸易壁垒可能会打击全球经济增长，对于钢厂而言，中国增长放缓尤其令人担忧。