【暖势力】电业公会推动多项醒觉运动·用专业知识回馈社会 社团组织的功能是凝聚业者的力量，向政府反映业界对时事与政策的看法，也提供交流与福利的平台予会员，而1952年成立的马来西亚电业公会（TEEAM）除了扮演上述角色，也在2013年起大力推动几项企业社会责任计划，以专业来回馈社会，也补助政府政策措施之不足。

刘志成（右三）为“影响社区的非凡人物”计划的职员与志工提供电气安装培训，以协助他们完成原住民房屋的建设。

（吉隆坡28日讯）社团组织的功能是凝聚业者的力量，向政府反映业界对时事与政策的看法，也提供交流与福利的平台予会员，而1952年成立的马来西亚电业公会（TEEAM）除了扮演上述角色，也在2013年起大力推动几项企业社会责任计划，以专业来回馈社会，也补助政府政策措施之不足。

广告

马来西亚电业公会会长杨雅发接受《星洲日报》访问时表示，该会在2013年起开始推动荧光灯（FL）、节能日光灯（CFL）及电子垃圾回收计划、全国测试漏电断路器（RCCB）醒觉运动、企业社会责任计划如提供电气装置培训、免费检测电气设备等活动来履行取之社会，用之社会的责任。

他说，该会运用自身有限的预算，以及政府单位与企业商家的赞助来长期推动这些计划，以提高人们用电的安全、节能回收电子垃圾的意识，同时也让1800名会员有机会参与社会服务，加强与社会的互动和交流。

为有需要机构检查电设

他举例荧光灯、节能日光灯及电子垃圾回收计划，若把这些电子垃圾埋在垃圾填埋场，这些含有汞，铅，镉，镍，锂，铬等有害物质将会渗透与污染土壤、水及空气，因此回收这些电子垃圾和提高相关意识的工作是至关重要的。

“为了持续发展这些企业社会责任计划，我们将成立另一个团队来辅助与发展，如协助有需要的机构进行免费电气设施检查服务等。”

全国办醒觉运动

教测试漏电断路器

广告

“2013年9月发生一起热水器漏电命案，日籍丈夫在沐浴时被电殛，其妻见状施救时也遭殃，双双卧毙浴室，遗下当时6个月大的儿子。”

该会助理荣誉财政兼出版小组委员会主席黄英原说，这起漏电命案给予国人重大的警惕，为此该会在2014年6月展开了全国测试漏电断路器醒觉运动，主题为“为安全起见，今天就自我测试您的漏电断路器”安全运动，以提高公众对自行测试漏电断路器的意识。

他表示，该会至今已在商场、学校、住宅区进行22场测试示范活动与讲座，教导人们测试家里漏电断路器的方法，而这项运动在2015年5月达到了100万户家庭自我测试的目标。

他建议，人们需经常测试家里的漏电断路器，最好每个月一次或至少每年四次进行检查，以确保装置能够良好操作，一旦发生漏电情况将能及时隔离电路，减少悲剧的发生。

广告

“操作正常的漏电断路器只要按下T标的按钮，它就会自动跳闸，若不跳闸，不要使用家里的电器，尤其是热水器、电水壶及含有金属的电气产品，然后寻求合格的电气技术员来协助。”

“此外，热水器的水管把柄材质一定要采用塑胶材质，切勿为了美观而随意更换钢铁把柄的水管。”



马来西亚电业公会一行理事接受星洲日报报访问。左起是陈耀宗、张爱业、杨雅发、庄运崑、刘志成及黄英原。

EPIC计划培训电气安装

助弱势团体完成建屋

该会理事兼企业社会责任小组委员会主席刘志成说，该会在2018年1月开始为“影响社区的非凡人物”（EPIC）计划的职员与志工提供电气安装培训，以协助他们完成原住民房屋的建设。

他说，EPIC计划与赞助商合作，在3天内完成建屋工程，但还需电气商进行拉电，屋子才算大功告成，该会了解他们面对的困难，就开办电气安装课程予他们进行培训，让他们能够完成房屋后阶段的工作。

“该会已为两家养老院进行电气维修工程，也协助联合国难民署的难民学校和孤儿院替换有缺陷的电流装置、安装灯具等服务。”

询及该会提供免费测电与更换设备服务，他说，该会的资金有限，因此会以建筑的安全性为第一考量，若该机构的老旧设施有危险性，加上没有能力更换，该会将给予这方面的协助，以符合能源局的标准。

“我们会鉴定该机构的负担能力和现实情况来给予协助，不是风扇或冷气坏了，我们就会更换，因为我们需视预算来协助这些急需帮忙的机构，以确保他们所在的环境是安全的。

“若相关有需要的机构需要免费测电服务，可以联络我们寻求帮忙。”

欲知详情，可浏览该会官网http://www.teeam.org.my或电联03-92214417或全国测试漏电断路器醒觉运动详情网站testrccb.my。

出席者包括该会副会长兼工程及服务组主席陈耀宗、理事兼奖助学金负责人张爱业等人。