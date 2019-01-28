应中国要求．WTO或查特朗普关税 美国和中国之间的紧张局势势将变得更加复杂，因为世界贸易组织（WTO）准备针对美国总统特朗普向价值2500亿美元的中国进口商品加征关税展开调查。

（华盛顿28日彭博电）美国和中国之间的紧张局势势将变得更加复杂，因为世界贸易组织（WTO）准备针对美国总统特朗普向价值2500亿美元的中国进口商品加征关税展开调查。

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周一，总部位于日内瓦的这个贸易争端仲裁机构可能启动调查，以查明美国的关税是否违反了WTO的要求－－即成员国须彼此给予相同的关税待遇，正如中国所主张的那样。

这一调查正值全球两大经济体之间的微妙时刻。新一轮美中贸易谈判计划于周三（30日）开始，如果不能在3月1日之前达成协议，特朗普政府已经威胁要把针对2000亿美元中国商品的关税从10%提高到25%。

曾是美国民主党籍国会议员、并担任过WTO上诉机构负责人的巴克思（James Bacchus）在电邮中说，这个WTO的案件特别重要，因为涉及美国对中国发起贸易战之中的核心国际法律问题－－美国是否可以对中国实施贸易限制，以应对所宣称的中国违反WTO规则，而不是首先寻求在WTO之内解决争端。

“我认为美国的这些关税与WTO的义务不符，但是这要由WTO上诉机构的后来人决定。”

这是中国第二次请求对此事进行调查，上个月的第一次请求被美国否决。调查有望于周一展开，因为WTO规则禁止成员第二次阻止一项调查请求。

调查难以很快得结论

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但是中国难以指望调查很快得出结论，因为WTO争端解决系统内积累了众多案件。截至目前，针对当前美国政府的诉讼达到了23件，包括欧盟要求调查美国针对进口铝和钢材加征关税。

WTO秘书长阿泽维多上周四（24日）在达沃斯论坛上表示，这些贸易纠纷不只威胁到这个系统，对整个国际社会都是威胁。

“这些风险非常现实，会对经济造成冲击。”

这一案件直指美中贸易摩擦的核心，因为特朗普称这些关税是针对中国窃取智慧财产权行为的必要措施。

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中国则宣称，美国加征关税违反了WTO的最惠国待遇条款，因为这些措施导致美国没有给予WTO所有成员的进口商品同等关税待遇。

美国则反驳称，这些关税不在WTO的管辖范围之内，因为是用以解决WTO规则并没有具体涵盖的贸易问题。