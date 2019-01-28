英超·下游队料难敌其雄风·双曼有望9连胜 刚战罢英足总杯，英超三支前6球队“红魔”曼联、“蓝月亮”曼市和“枪手”阿申纳又将在周中迎来联赛，但好在他们的对手都是下游球队，曼城双雄各战线的连胜纪录有望延续至第9场。

索尔斯克亚能否在本轮延续其执教曼联后的100%胜率，成为众人关注的焦点。（图：法新社）

（伦敦28日综合电）刚战罢英足总杯，英超三支前6球队“红魔”曼联、“蓝月亮”曼市和“枪手”阿申纳又将在周中迎来联赛，但好在他们的对手都是下游球队，曼城双雄各战线的连胜纪录有望延续至第9场。

广告

身为卫冕冠军的曼市将在周中主场对垒“喜鹊”纽卡索、曼联主场对垒“红酒”伯恩利，而阿申纳主场对垒“蓝鸟”卡迪夫。在刚结束的英足总杯第4圈，曼市以5比0横扫伯恩利，曼联则与阿申纳展开对决，最终红魔以3比1取胜。

在联赛经过23轮争夺后，曼市目前积56分排在第2，落后榜首的利物浦4分，因此他们若想要成功卫冕冠军，接下来都不容许输球。本轮，他们迎来排名第17的纽卡索，后者上轮在保级大战击败卡迪夫，终结联赛5轮不胜，但之后在杯赛以0比2不敌沃特福德，可说是只开心了一下。

曼市联赛战喜鹊22次不败

基本上，曼市取胜是毫无悬念，他们在击败伯恩利后豪取各战线8连胜，当中打入多达33球，且在过去5仗还实现零封。另外，曼市虽在2014/15赛季的英联赛杯16强不敌纽卡索，但他们自2006年2月起在联赛22次对垒喜鹊保持不败，战绩是19胜3平。

同样在各战线豪取8连胜的曼联将对垒排名第16的伯恩利，后者虽在杯赛惨败曼市，但近期在联赛的势头不俗，以3胜1平保持不败。伯恩利目前只领先降级区的卡迪夫3分，本轮会为了实现保级目标而竭尽所能击败曼联。

当然，曼联为了争四也会拼尽全力争胜，他们在新帅索尔斯克亚的带领下一路过关斩将，目前将自己与老四切尔西的差距缩短至3分，已无比接近欧冠资格区。

广告

索帅能否延续百分百胜率？

而人们最关注的是索帅还能否延续其执教曼联以来的100%胜率，他在去年12月中成为红魔的暂代主帅后，率队在各战线8仗收获全胜，当中击败托登罕热刺和阿申纳两个强敌。

索帅执教曼联后逐步激活了曼联的前场球员，马夏尔、拉什福德和博格巴此前已交出亮眼的表现，而卢卡库和桑切斯则在对垒阿申纳时苏醒，前者贡献两记助攻、桑切斯则打入索帅治下的首球。

枪手不让曼联爬头誓豁尽

广告

阿申纳则终于能在本轮喘一口气，他们在过去两仗连战切尔西和曼联两个劲敌，虽然在英足总杯出局，但联赛以2比0击败切尔西让他们也进一步靠近前4。目前，阿申纳与曼联同积44分，而他们因净胜球领先排在第5。为了不让近期风头一时无两的曼联爬头，枪手将在本轮尽力取胜，而鉴于他们的对手是23轮丢44球的卡迪夫，因此相信全取3分是不成问题。