英足总杯·蓝狮续向卫冕路迈进·热刺3天失双冠 昨日此间结束的英足总杯32强争夺，英超豪门“蓝狮”切尔西坐镇主场3比0大胜英冠队谢菲尔德星期三闯关，继续向卫冕之路挺进；托登罕热刺则在一场“伦敦德比”中，意外0比2不敌水晶宫，在短短3天内就丢了2个赛事冠军。

过去一个星期，热刺接连在英联赛杯和英足总杯出局，遭遇沉重打击。（图：美联社）

（伦敦28日综合电）昨日此间结束的英足总杯32强争夺，英超豪门“蓝狮”切尔西坐镇主场3比0大胜英冠队谢菲尔德星期三闯关，继续向卫冕之路挺进；托登罕热刺则在一场“伦敦德比”中，意外0比2不敌水晶宫，在短短3天内就丢了2个赛事冠军。

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切尔西全员迎来开心的周末，他们先是在上周五的英联赛杯半决赛淘汰热刺，今仗又靠着威廉点球加远射梅开二度，以及18岁小将奥多伊破门，轻骑过关杀入16强，继续四线作战。

伊瓜英首秀得全队最低分

此外，刚租借加盟的伊瓜英迎来自己的首秀，但他显然还不适应球队，踢了82分钟只有30球触球、3次射门，赛后得到全队最低分，需要更多时间与新队友们培养默契。

本场第28分钟，切尔西获得点球，主罚手威廉愿意让出点球给伊瓜英，但被后者拒绝了好意。威廉一跃而就，迎来了蓝狮生涯各项赛事50球里程碑。

下半场第64分钟，克里斯滕森后场长传，奥多伊右路接球后晃过防守球员低射破门。他最近5次代队首发直接参与5球，包括2球3助攻，表现出色。第83分钟，替补上场不久的吉劳特在前场做球，威廉抽射破门，为切尔西锁定胜局。

赛后，切尔西助教佐拉满意伊瓜英的表现，他说：“我们很满意伊瓜英的首秀，他在比赛中尝试找到空间，去接球。当很多对方球员在他身边时，一切都不容易。”

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威廉（左）和奥多伊包办切尔西进球，助队轻取谢菲尔德星期三，闯入英足总杯16强。（图：美联社）

意外不敌水晶宫

热刺只剩双线作战

另一边厢，近况低迷的热刺遭遇双线溃败，他们客场输给水晶宫后，无缘终结长达11年的冠军荒，目前只剩下联赛和欧冠杯这2条战线。

遭遇大面积伤病让热刺陷入无人可用的境地，主帅波切蒂诺索性让中场大将埃里克森轮休，派出多个板凳球员出战。结果，热刺全场踢得碌碌无为，反倒是水晶宫通过维克汉姆（第9分钟）和汤森（第34分钟）相继进球下，建立起2球优势，更在易边后守至完场，顺利晋级。

赛后，波帅目睹球队输球感到痛心，但他认为联赛争四更为重要。“看到球队以这样的方式输球，真的让人痛心。（夺冠有助于球会发展？）我认为能够一直保持联赛前四并持续参加欧冠，才有助于球会长远发展。接下来，我们只能把目光放在联赛和欧冠杯，我们不能抱怨什么（伤病问题），继续前进吧。”