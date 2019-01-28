杨微屏‧反对党的表现 金马仑补选成绩并不是决定下届大选结果的指标，大选前的变幻到时会因政治时势和课题而影响投票选向，然而从金马仑补选检验的却是国阵和其他反对党，走到今天把“反对党”这个角色扮演成什么样。

金马仑补选成绩并不是决定下届大选结果的指标，大选前的变幻到时会因政治时势和课题而影响投票选向，然而从金马仑补选检验的却是国阵和其他反对党，走到今天把“反对党”这个角色扮演成什么样。

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从字面上来看，“反对党”很容易就称职，就为反对而反对，就靠嘴巴讲而不必做事，这是如今执政的希盟最拿手的好戏，即使今天执政了还常常以反对党的模式出现，连首相马哈迪也这么说。而国阵和其他反对党，目前要多多向希盟尤其行动党的这套反对作风学习之外，其实如果聪明使用策略，在当前有机会更迅速扳回期望强大反对党监督执政党的民心。

但是，反对党有吗？

讲到当前“地表最强的反对党”，前首相纳吉是政治网红第一名，连大家当初寄望的新生代先锋凯里，拍马也追不上。金马仑补选最活跃的巫统人是纳吉，坐上摩哆车招摇过市，带领不同民族录单曲《希望》配悲情对白，搞到人家以为金马仑国席补选候选人是他，真正的候选人叫什么名字来着，你知道吗？可能纳吉也不清楚了。

这招其实也见效，选前急得公正党主席安华，整天顾着骂巫统和马华的行动党领袖林吉祥、刘镇东都排队跳出来，怒骂纳吉满身官非不可这样玩。

说真的，反对党不玩，谁来玩？

不管受不受落，像纳吉这般在隐晦政治氛围中的反斗作风，其他反对党真的需要快马加鞭，多一些作为反对党的创意和招数，纳吉或许也可考虑开办训练班，调教反对党该当成什么样，当然脸皮厚、说大话、自我感觉良好条件不可缺。

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反正当反对党说话不必本钱，反正说了什么或是说与不说，都一样会被人骂，反对党就是要学会掀起舆论来增加人气。

相形之下，巫统其他人这阵子到哪里去了？忙着跳槽及向执政党攀附交情，这可让期望巫统痛定思痛的人沮丧，巫统就没有个比较像样的反对党人才了吗？

看看马华这个反对党又有什么进展，不久前才说要解散国阵，这阵子总会长魏家祥却到金马仑为国阵助选，虽然风头一下子就被纳吉压下去，当了反对党还是处在纳吉的下风，也真情何以堪。

马青在金马仑补选期间发起签名运动反对废死，和行动党对上了，虽然暴露了行动党不智的以“恭喜发财”回应的短处，可是马青在不对的时机发起的反对废死签名运动，政治动机太明显，也笼络不到民心。

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民政党离开国阵多时，每一场补选都采取观望态度，党领袖刘华才还声明先看金马仑补选成绩，再决定是不是上阵士毛月补选。继续慢慢观望，到下届大选莫怨选民忘了民政党是谁。

政权替换后的连续几场补选，是摸索如何成为反对党的国阵或其他新晋反对党学习的平台，其实在希盟新政不尽如人意的时机中，反对党不能仅仅像纳吉这样玩花样，玩要玩得高招之际，也要做好功课针对人民切身关注的课题，准备好数据和站得住脚的论点挑战当权者的偏离政策外，也要具备智慧的提出建议，以及实际的为选民提供适当的帮助，政治翻身的征途才能走得远，毕竟务实的努力才能真正赢回民心。