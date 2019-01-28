郭素沁：若关系更密切．“有助中向马购更多棕油” 原产业部长郭素沁坦言，如果马中关系更密切，绝对有助于中国向大马购买更多的棕油。

郭素沁（中）联同原产业部的官员推介“爱大马棕油”新年短片后，一起拱手跟读者拜年。左起为原产业部副秘书长拉威、秘书长陈耀宗。右起为卡亚纳及巴西隆。（图：星洲日报）

（布城28日讯）原产业部长郭素沁坦言，如果马中关系更密切，绝对有助于中国向大马购买更多的棕油。

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不过，她强调，购买棕油是商业对商业的形式，如果商业上有需要更多的棕油，相信中国的商家会购买更多，而价钱是考量因素。

不认为马中关系有问题

她今日在部门推介大马棕油理事会的新春短片后，在新闻发布会上询及马中目前的关系会否影响中国向大马购买棕油的意愿时说，她不认为马中关系目前有大问题。

“昨天中国驻马大使馆的新春开放门户活动，我们有两位部长和一位副部长出席，还有多位国会议员也出席，这显示了我们珍惜与中国的关系。首相也经常公开说他和中国没问题，如果有时间，他会再次访问中国。”

询及大马目前取消了多个和中国的项目，她表示，这并非她的部门。

她说，她希望中国可以向大马购买更多的棕油，但根据去年的记录，中国向印尼购买更多的棕油，因为印尼的价格更便宜。

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续推动大马永续棕油认证

她指出，我国会在今年继续极力推动大马永续棕油认证，告诉全世界大马关心环境，符合良好农业规范，恢复大马棕油在全球的良好声誉。

她非常高兴在大马对抗欧盟反棕油运动上，不是她一个人孤军作战，很多的内阁部长，包括正副首相、外交部长、贸工部长等都在国际论坛上捍卫大马的棕油。

大马棕油理事会首席执行员卡亚纳说，我国目前正在探讨开拓新的棕油市场，并会专注在东盟国家，因为东盟的棕油主要消费者正在增长。此外，非洲是令人振奋的市场，副部长也去拜访了一些中东国家如巴基斯坦、土耳其、伊朗，借此研究是否能开拓这些棕油市场。

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“爱大马棕油”

新春短片改走正经路线

郭素沁告别过去搞笑、嘲讽时任执政党的新春短片，首次以部长身份，推出正经八百的“爱大马棕油”新年短片。

509以前，郭素沁过去多部新年短片皆引起热议，也有不少网民追捧，包括“新年敢敢试”、“马来犀利呀！”、“喜气羊年一家亲”、“鸡不可失”及“新年一定到”等。

她表示，这个爱大马棕油就是她今年的新年短片。

“这是一个非常恰当的新年短片，也会非常受欢迎的，我也会如过去一样有很多国会议员朋友及在社会有影响力的朋友相助拍摄。”

她说，这个短片中就有副首相拿督斯里旺阿兹莎及八打灵再也国会议员玛丽亚陈亮相。该短片会在RTM和MEDIAPRIMA电视频道上播放。

今年任CPOPC主席

商加强棕油生产国合作

在今年成为棕油生产理事国（CPOPC）轮值主席后，我国将在第六届部长级会议上和其他成员国讨论影响棕油生产国的贸易政策、持续生产及加强棕油领域合作的活动，包括加强成员国小园主之间的合作。

郭素沁表示，作为主席，大马主要的目标是要确保CPOPC扮演举足轻重的角色，让棕油生产国加强彼此间的合作，对农作物的歧视行动作出反击。有关的会议将于2月举行，这也是首次在哥伦比亚这个新成员加入后的第一次部长级会议。

她也宣布大马棕油局前总监丹斯里尤索巴西隆成为大马棕油生产理事国的顾问。

尤索巴西隆：探讨保持棕油价稳定

尤索巴西隆指出，在来临的会议中，成员国会探讨以减产和翻种来保持棕油价格的稳定及棕油不会供过于求。

他说，在大马方面，我国也制造新的需求以减少棕油的库存，包括从B5生物柴油计划，到目前的B10生物柴油计划。