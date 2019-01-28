农长：增收入助摆脱贫穷．鼓励渔民水产养殖 农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁指出，该部将鼓励渔民参与水产养殖计划，以增加收入及摆脱贫穷线。

（柔佛．麻坡28日讯）农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁指出，该部将鼓励渔民参与水产养殖计划，以增加收入及摆脱贫穷线。

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他说，农业部发现水产养殖具有很大的潜能，许多国家和地区如新加坡、泰国和台湾都向我国进口水产，可见国内的水产养殖技术已臻国际水准。

“自我国独立至今，渔民和农民的生活水平并未取得显著的改变，大多属于B40群体，因此，农业部正努力协助他们摆脱贫穷线，包括通过参与水产养殖来增加收入。”

沙拉胡丁是于昨日傍晚在吉双劳勿渔港，与200多名来自吉双、麻坡及峇株巴辖的渔民举行对话交流时，这么指出。

将提供培训融资等协助

他补充，农业部将会通过各种管道，例如提供技术培训、农业银行融资贷款等，协助那些有兴趣参与水产养殖计划的渔民创业。

他也表示，该部门也意识到渔民面对年轻人不愿参与捕鱼和青黄不接的挑战，为此，该部将于下个月与青年组织交流，向他们介绍各种先进的水产养殖技术，吸引年轻人投入养殖业、农业和畜牧业领域。

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会上，沙拉胡丁阿育宣布拨款2万令吉给吉双劳勿渔业公会，作为修建渔港码头用途。

出席者尚有大马渔业局（发展部）副总监翁顿、柏玛尼斯州议员张发虎、实廊区州议员法依祖安利、东甲县长马哈伦等。