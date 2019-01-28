阿都卡林：禁以色列健儿入境．砂须遵从联邦政策 砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林指出，国家尊严必须守护，若联邦政府作出拒发出以色列签证的决定与政策，砂拉越也必须遵从，毕竟一国无法两制，否则将沦为他人话柄。

阿都卡林对国际残障奥运委员会决定取消大马的2019年世界残疾游泳锦标赛主办权，感到十分遗憾；右为砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长花蒂玛阿都拉。（图：星洲日报）

（古晋28日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林指出，国家尊严必须守护，若联邦政府作出拒发出以色列签证的决定与政策，砂拉越也必须遵从，毕竟一国无法两制，否则将沦为他人话柄。

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他说，国际残障奥运委员会（IPC）昨日在伦敦召开会议后，决定取消大马的2019年世界残疾游泳锦标赛主办权。

“比赛原定今年7月29至8月4日于古晋举行，当我们接获有关被取消资格的消息后，感到十分遗憾，因为这等于我们之前的努力与准备工作都付诸流水。”

阿都卡林昨晚接受记者访问时指出，虽然距离赛事日期尚远，但截至昨日，64个国家已同意确认参赛，并也已预定酒店及飞机航班等，其中涉及1678名运动员及官员。

“无论如何，我们必须以开明的心去接受现实，毕竟是马来西亚以无邦交为由，所以拒绝发出签证，让色列选手无法参赛，才导致我们被取消主办资格。”

阿都卡林指出，国际残障奥运委员会早已言明，所有世界锦标赛必须开放给所有符合条件的运动员和国家，以便安全且不受歧视地共同竞争。虽然之前大马同意，但在政党轮替后，政策有所改变，进而将特定运动员排除在外，作为大马的一分子，砂拉越也无法不遵循联邦的政策决定。

美也曾因政治抵制莫斯科奥运

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不过，他个人认为，国际残奥会会长帕尔逊斯指不要体育与政治有挂钩，但是回顾1980年间，由于在1979年苏联攻打阿富汗，所以美国总统吉米卡特在隔年因政治因素而抵制莫斯科奥运会，当时有66个国家也因此没参赛。美国可以作出此类决定，而小国如马来西亚就不能？

“当他们不允许马来西亚古晋为东道主，只因为大马不允许一个国家参赛，那我也可以将此决定视为一种政治，因为他们无视其他数十个已接受马来西亚作为主办国的国家，毕竟直至前日已有64个国家确定参赛了。”

阿都卡林坦言，损失一定有，毕竟去年就已经开始筹备，甚至还远赴莫斯科开会，所以被取消资格的消息实在令人伤心与遗憾。

他也获悉，国际残障奥运委员会这2天会再次召开会议，以另寻新的东道主。

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另一方面，砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，此乃国际项目，虽由大马主办，而砂拉越古晋只是场地。无论如何，砂拉越依旧遵循联邦政府的决定。