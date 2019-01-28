网友票选单身族3大讨厌节日 ​过时过节本应笑口满面，但单身男女却以愁容示人。国际婚恋交友App《SweetRing》公布网友票选单身族三大讨厌节日，二月份的节日就占了前二！

（吉隆坡28日訊）圣诞节一结束，眨眼就来到了节庆气氛浓厚的二月，但二月似乎是大马单身一族最讨厌的月份！

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​过时过节本应笑口满面，但单身男女却以愁容示人。国际婚恋交友App《SweetRing》公布网友票选单身族三大讨厌节日，二月份的节日就占了前二！其中，来临的农历新年成为榜首，接下來是卡在农历新年里的情人节，最后才是自己的生日。另外，透过用户职业调查征约会功能的使用率也发现，最爱征约会的竟是单身女高层管理人员，欲将重心从工作转到爱情上，积极拓展生活圈且不排斥“闪婚”；而男性则为从事法律事业的人使用征约会功能比例最高，想借此机会认识其他专业领域的女性朋友。

国际婚恋交友App《SweetRing》针对大马男女生各300份的问卷抽样调查，分析整理出单身族三大最讨厌的节日。

列在榜首的是即将来临的农历新年。每当新年又是要面对各方亲朋戚友的时候，而众多亲戚中总会有人问“你几时拍拖/结婚”、“要帮你介绍吗？”等等的感情问题，难以避免的关心成为单身人士最讨厌的节日。其次是紧接在后的情人节，不仅没有另一半可以约会，还得忍受社交平台上朋友们“放闪”的贴文，或是情侣们“晒”与另一半的感谢文、回顾文。最后排行第3讨厌的节日为自己的生日，没有另一半一起庆祝，每年只能自己过或跟朋友、家人，对比起有伴侣的朋友能甜蜜庆祝，不免感到落寞。

随着单身时间愈久，寂寞的无力感就会愈浓烈。婚恋交友App《SweetRing》调查发现，在单身时间超过一年的用户中，有69%的人表示强烈渴望能有发展对象。然而，影响一个人单身与否，除了自身的外在条件和性格，职业也是影响感情发展的因素之一。《SweetRing》分析使用征约会功能的用户资料后发现，最积极使用的用户前三名职业分别为法律界，医疗界、高层管理人员。其中女生用户中又以“高层管理人员”为最爱使用，因工作关系须常保持严厉态度，高学历背景也常让男性备感压力，只能透过主动征约会来寻找“认真稳定”的交友关系。另外，男生则以“法律从事人员”使用征约会功能比例最高，积极拓展生活圈，认识自身工作领域以外的女性友人，从约会踏出第一步，往步上婚礼红毯的目标前进。