狂胜雷尼斯仍气坏·大巴黎主帅痛骂VAR 昨日法甲第22轮，卫冕冠军巴黎圣杰门在主场4比1大胜雷尼斯，豪取联赛4连胜，少赛2场下继续以13分优势、56分领跑积分榜，夺冠势头一片良好，但该队主帅图赫尔不满视频裁判阿贝的判罚，一度在中场时大发雷霆。

（法国．巴黎28日综合电）昨日法甲第22轮，卫冕冠军巴黎圣杰门在主场4比1大胜雷尼斯，豪取联赛4连胜，少赛2场下继续以13分优势、56分领跑积分榜，夺冠势头一片良好，但该队主帅图赫尔不满视频裁判阿贝的判罚，一度在中场时大发雷霆。

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由于内马尔右脚脚趾受伤，圣杰门只能继续排出迪马利亚、卡瓦尼和姆巴佩的三叉戟，3人不负众望包办所有进球，卡瓦尼梅开二度（第7、第71分钟）、迪马利亚（第60分钟）和姆巴佩（第66分钟）各进一球，早早锁定胜局，期间客队通过尼昂（第28分钟）一度扳平比分，但仍然遭遇惨败。

不过，本场第34分钟却出现争议一幕，当时科雷尔在中场时遭遇尼昂双脚凶狠放铲，照理来说应该被红卡直接罚下，但裁判阿贝观看VAR（视频裁判）的回放后，只给了尼昂一张黄卡。

结果，大动肝火的图赫尔在中场休息时大骂，“（VAR）用个屁，我们为什么要用VAR？如果有点球，他（阿贝）就不判点球！如果得红卡，他又不给红卡！都不用浪费时间看VAR的，太荒唐了！”

内马尔料赶不及战曼联

赛后，图帅还认为内马尔很难赶上欧冠16强首回合与曼联的较量，“我们还需要等等最新诊断，至少一个星期，看看内马尔的治疗效果。但（要踢曼联）会超级难的。”

当天，上季老三里昂在客场靠着德纳耶尔一锤定音下，以1比0小胜亚眠，取得2连胜，积40分继续坐稳第3名。