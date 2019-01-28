德甲·大胜斯图加特苦追榜首·拜仁仍相差多特6分 拜仁慕尼黑在本轮德甲联赛主场以4比1大胜斯图加特，继续将自己与领头羊多特蒙德的差距维持在6分。

（图：法新社）

（德国．柏林28日综合电）拜仁慕尼黑在本轮德甲联赛主场以4比1大胜斯图加特，继续将自己与领头羊多特蒙德的差距维持在6分。

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在本轮早一天开赛的多特以5比1大胜汉诺威后，一度领先拜仁9分，但拜仁本轮发挥稳定的表现，凭藉列温多斯基传射建功、格雷茨卡和蒂亚戈破门、对手球员根特纳自摆乌龙和基米希送出两个助攻，成功取得了胜利，将双方的差距仍然维持在6分。

拜仁在本轮后收获联赛7连胜，在积分榜积42分，他们在剩下的15轮能否超越多特，以实现7连冠壮举，备受瞩目。

拜仁的波兰锋霸列温多斯基在本轮破门后，上阵18次贡献12球6助攻，目前在积分榜仅落后榜首的法兰克福前锋约维奇1球。而送出两记妙传的基米希则与多特的18岁天才桑乔以9个助攻并列助攻榜榜首。

另外，莱比锡本轮也收获大胜，他们客场凭藉前锋波尔森独中双元，以4比0击败杜塞尔多夫。目前，24岁的波尔森在联赛上阵19次攻入10球，是丹麦的新一代射脚。