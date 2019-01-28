小儿子姓名曝光！张柏芝回应：震惊失望 对于儿子隐私被曝，张柏芝透过经纪人Emily回应此事。

（香港28日讯）针对香港媒体曝出张柏芝第三胎儿子的报生纸，张柏芝表示感到非常震惊、失望及无助，同时透过经纪人作出回应表示“追究到底。”

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28日出刊的香港《壹周刊》曝光张柏芝小儿子的出生证明，上面写着在11月18日于养和医院出生，本名张礼承（Marcus），至于外界高度关注的“父亲栏”却是空白，依照香港《出生登记条例》规定，出生登记用于亲属证明，若父亲栏未登记代表小孩与生父在法律上绝无关系，未来就算父亲离世，小孩也没有权分得家产。

对于儿子隐私被曝，张柏芝透过经纪人Emily回应此事：“这次媒体严重侵犯艺人及其家人隐私，出生证柏芝一直很小心保存，从来没有经过别人手。所以，我们现在怀疑所有曾经接触过这张出生证的地方，当中是否有人收受利益而故意泄露他人私隐？这个不单是个人问题，而是严重的社会问题，也是大众隐私保障问题。我们一定会追查和追究到底，现在已经找了各方面的律师去处理！”疑似对当局监管公民个人私隐不足表示不满。

而媒体指“小王子”送到温哥华由他人照顾，对此，经纪人回应：“别玩了，张柏芝那么疼爱小朋友，怎么会不自己照顾？孩子都没出过境。”