哈迪：金马仑补选传达讯息．“提醒火箭勿玩种族课题” 伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺指出，金马仑国会议席补选成绩所要传达讯息，就是提醒行动党勿玩弄种族课题。

（马江28日讯）伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺指出，金马仑国会议席补选成绩所要传达讯息，就是提醒行动党勿玩弄种族课题。

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他昨天在登嘉楼马江出席活动接受媒体访问时指出，他对伊党这一次与国阵合作所取得的成果感到满意，而候选人的遴选也获得伊党及国阵双方的认可。

“他（南利莫哈末诺）既非巫统的党领袖，也非参与政治的警员，他不过是一位穆斯林，这至少带出了一个讯息，这是给行动党的讯息，那就玩弄种族课题并不适合大马人民。

“他们（行动党）在突显种族课题，不是我们。马来人身为土著在这国家里给了位置予华人、允许设立华小，这在其他国家并不被允许的。反观我们（伊党）却被指责种族主义，这是不对的，他们甚至希望原住民不获公民权。”

他说，金马仑补选的成就是来自于人民的贡献，这不单是在登州，而是在各阶层里人民都出力给予伊党协助。

他强调国阵这一次在金马仑国席补选取胜，最大因素就是穆斯林之间超越政党合作的结果，同时也拒绝了无法与当地选民站在一起的候选人。

他说，在这一次补选之后大家的士气大振，而且人民也看到希盟政府的诺言是无法兑现的，甚至狂妄到想做一些根本做不到的事，包括在大选时扬言胜选后24小时内让油价下降的承诺。

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未商士毛月候选人针对士毛月补选的候选人课题，哈迪阿旺表示他们还未正式召开会议讨论，而伊党也交由国阵去决定候选人，如果国阵有意让伊党派出候选人，他们也需要仔细研究。他也打趣地回应记者说，这些“如果......如果......”的问题也需等等再看看。

另外，记者也询及前首相拿督斯里纳吉最近民望回升，是否可重回国阵领导的问题，哈迪阿旺笑言不愿评论及插手，并认为应该交由国阵去探讨。