应对英国脱欧．日企纷转移欧洲总部 《日经新闻》报道，包括索尼和松下等日本企业为应对英国脱欧，纷纷转移欧洲总部。

（东京28日讯）《日经新闻》报道，包括索尼和松下等日本企业为应对英国脱欧，纷纷转移欧洲总部。

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其中，索尼为了降低英国脱欧的影响，将于2019年春季在荷兰成立新公司。

索尼将在具有欧洲统括功能的英国保留营业点和员工的同时，在欧盟区域内成立新公司，避免进出口业务手续复杂化的风险。

索尼在欧洲销售电视机和相机等产品，2017财政年（截至2018年3月）的地区销售额约为1.8兆日圆（约677亿令吉），占总销售额的2成以上，对索尼来说欧洲是与美国等比肩的重要市场。

为应对英国脱欧，松下已在2018年10月将欧洲总部从英国转移至阿姆斯特丹。

各企业正加紧推进应对工作，还有企业着眼于物流方面的混乱而增加库存，力争将英国脱欧对业务的影响降低至最小的动作出现扩大。

德国宝马决定4月将英国牛津工厂关停1个月。本田决定4月下半月将英国南部斯温登工厂停产6天。这些举措是为了应对物流混乱和边境通关手续迟缓的情况。