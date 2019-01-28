全球松一口气！美解除对俄铝业大亨3家公司制裁 美国总统特朗普政府周日取消对铝业巨头俄铝（Rusal）和其他与富豪欧柏嘉（Oleg Deripaska）有关的俄罗斯企业的制裁，此举将缓解全球铝市场的不确定性。

（华盛顿28日综合电）美国总统特朗普政府周日取消对铝业巨头俄铝（Rusal）和其他与富豪欧柏嘉（Oleg Deripaska）有关的俄罗斯企业的制裁，此举将缓解全球铝市场的不确定性。

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制裁解除的企业包括俄铝、母公司En+集团和欧洲西伯利亚能源公司（JSC EuroSibEnergo）。

俄铝是全球第二大铝制造商，去年4月遭到美方制裁时，全球铝价上涨，近几月市场预期美国将解除制裁，铝价又大跌。

美方仍制裁欧柏嘉

美国财政部表示，俄罗斯总统普汀的盟友欧柏嘉将继续受到美方制裁，但他的3家企业将不再受到影响。

财政部国外资产管制办公室发布声明称：“3家公司愿意透过广泛且持续的审计、认证和申报规格，为财政部提供前所未有的透明度，至于对欧柏嘉的所有制裁都将持续有效。”

欧柏嘉已降低持股

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美国企业团体对特朗普政府施压，希望解除制裁。参议院共和党员和特朗普政府认为，由于欧柏嘉的事业版图遍布全球，对他的制裁在全球掀起波澜，深怕扰乱全球铝市场。他们表示，欧柏嘉已降低公司股份，因此不再掌握公司大权，表明这起制裁正发挥作用。

美国国会民主党人试图阻止此一行动，主张维持制裁措施的人士称，欧柏嘉对几家企业仍保有过大的控制权，因此不能取消制裁。欧柏嘉是俄罗斯总统普京的盟友，美国于去年4月向上述企业实施制裁，以惩罚俄罗斯吞并克里米亚、试图干预美国大选和在叙利亚内战中支持叙政府等行动。

美国财政部于去年4月以俄罗斯在全球从事“恶意活动”为理由，锁定普汀关系密切的政商人士，其中包括与特朗普幕僚团队成员曾有生意往来的欧柏嘉。美方所指的恶意活动包含俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统大选及国际网络攻击。

有国会议员表示，正当特别检查官穆勒（Robert Mueller）调查特朗普在2016年总统大选是否与俄国勾结之时，放宽对欧柏嘉关系密切公司的制裁是不恰当的。

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现年51岁的欧柏嘉始终是调查中反复出现的关键人物，不只与普汀交情匪浅，并曾在2016年美国大选期间，与特朗普前竞选总干事马纳福（Paul Manafort）有联系。马纳福在去年9月份别对阴谋不利美国和妨害司法罪名认罪。

与欧柏嘉有关系的俄罗斯女模瓦什克维琪（Anastasia Vashukevich）先前声称握有俄国协助特朗普当选的证据，俄国当局上周在机场将她短暂拘留。欧柏嘉一概否认这些指控，并成功起诉她。