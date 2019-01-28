开发布会喊口号拒拉菲．甲土团6区部挺尤索夫 甲土团党派系纷争白热化！逾百名来自甲土团党6区部的领导与党员，今日一起召开新闻发布会力挺甲州主席兼企业发展部长拿督斯里礼端尤索夫的领导，大喊“伯万万岁，拒绝拉菲”口号。

占苏里阿里芬（左七）带领逾百名党员，力挺甲州土团党主席礼端尤索夫的领导。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）甲土团党派系纷争白热化！逾百名来自甲土团党6区部的领导与党员，今日一起召开新闻发布会力挺甲州主席兼企业发展部长拿督斯里礼端尤索夫的领导，大喊“伯万万岁，拒绝拉菲”口号。

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“伯万”是礼端尤索夫的别称，而拉菲则甲土团党署理主席，也是巴也隆布区州议员并掌管工业、贸易与投资委员会事务的州行政议员。

指《当今大马》报道抹黑

甲州土团党秘书占苏里阿里芬今日主持新闻发布会，指《当今大马》报道声称身为州主席的礼端尤索夫遭投不信任动议一事，是没有根据党章行事，因此不能被承认。

他坚称，《当今大马》的新闻来源，很明显是有意抹黑礼端尤索夫，因此特召集党员召开新闻发布会，力挺礼端尤索夫的领导。

他指出，对礼端尤索夫提出不信任动议的人士，已经连续3次没有出席州联委会会议，构成严重的纪律问题。同时，其中1人也曾经被冻结党籍，因此促请党中央更换这些“问题人士”，并对他们采取行动。

他也促请这些心存恶意的领袖，停止不道德的破坏行为。

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《当今大马》昨日报道，土团党最高理事会内的消息人士透露，甲区部领袖一致投票，于上周五对礼端尤索夫发动不信任动议。