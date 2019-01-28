申请修改保释条件被驳．东姑安南无法领回护照 高庭今天驳回联邦直辖区前部长东姑安南要求修改保释条件的申请，不批准撤回护照交法庭保管，以提高保释金额替代的条件。

（吉隆坡28日讯）高庭今天驳回联邦直辖区前部长东姑安南要求修改保释条件的申请，不批准撤回护照交法庭保管，以提高保释金额替代的条件。

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高庭：可申请暂取回护照

法官莫哈末纳兹兰维持地庭的原判，谕令现年69岁的东姑安南缴付50万令吉保释金及交出护照予法庭保管，直至案件审结。

莫哈末纳兹兰说，这名布城国会议员若需出国办事，可提出暂时取回护照的申请。

法官择定此案于2月28日过堂。

较早前，东姑安南的代表律师拿督陈福全向法庭提出上述申请，理由是其当事人需要往返澳洲探望两名在当地留学的13和18岁的女儿，以及在印尼有许多商务需要处理。

他说，其当事人建议用提高保释金至100万令吉，附加每月向反贪污委员会报到的条件来取代原有交出护照的条件。

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“我的当事人与妻子经常到澳洲探望他们的女儿，他也不再在政府内服务，需要在海外经商。他也不是具逃亡风险者，能给予反贪会良好的配合。”

检控官：可事先规划行程

但检控官茱莉亚依布拉欣提出反对，并指东姑安南了解女儿的假期和考试时间表，可以事先规划行程，出行前向法庭提出暂时取回护照的申请。

“我们对50万令吉的保释金条件没有意见，而护照交法庭保管的条件，如要处理业务或是家庭事务，被告随时可向法庭申请取回护照。”

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面对一项收受贿金的控罪及一项交替控状的东姑安南，在案件从地庭转交高庭审理后维持否认有罪。

控状指他在2013年12月27日，收受商人陈英文（译音）提供并由Pekan Nenas工业公司所发出的100万令吉大众银行支票，以批准提高Nucleus地产私人有限公司（如今为Paragon City发展私人有限公司）在士马勒路发展计划的容积率，支票汇入其联昌国际银行户口。

东姑安南被控于2013年12月27日，在吉隆坡世界贸易中心的联昌国际银行犯下上述罪行，因而抵触2009年反贪污委员会法令第16（a）（A）条文，并可在相同法令第24（1）条文下治罪，一旦罪成将面对不超过20年监禁，或者罚款不少过贿金的5倍或1万令吉，视何者为高。

至于交替控状指作为时任部长的他，在知情下于同样地点及日期收受贵重物品，即透过联昌国际银行收受商人陈英文提供并由Pekan Nenas工业公司所发出的100万令吉支票，陈英文也是上述计划的利益公司，即Nucleus地产私人有限公司（如今为Paragon City发展私人有限公司）的董事。

东姑安南因此抵触刑事法典第165条文，一旦罪成，将入狱高达两年或罚款，或两者兼施。