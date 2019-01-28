当新任中国羽协会长·张军豪言冲击东奥5金 根据新浪体育报道，中国羽球总会换届工作完成，经过大会选举，产生了第6届中国羽球总会领导成员，悉尼、雅典两届奥运会混双冠军、现任中国国家羽球队双打组主教练张军当选新一届羽协会长，夏煊泽、刘锦、唐九红、王伟、陈兴东、赵剑华和孙俊共7人当选羽协副会长，李永波不再出任副会长。

（中国．北京28日综合电）根据新浪体育报道，中国羽球总会换届工作完成，经过大会选举，产生了第6届中国羽球总会领导成员，悉尼、雅典两届奥运会混双冠军、现任中国国家羽球队双打组主教练张军当选新一届羽协会长，夏煊泽、刘锦、唐九红、王伟、陈兴东、赵剑华和孙俊共7人当选羽协副会长，李永波不再出任副会长。

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当选新一届会长后，现年42岁的张军在致辞中表态，2019年是东京奥运备战的关键一年，对于新一届中国羽总而言，首要任务、重中之重就是完成好东京奥运会的备战及参赛任务，第一目标是力争满额参加东京奥运会，终极目标是向奥运会羽球项目5枚金牌发起冲击。

日本队为中国主要对手

奥运积分赛于今年5月份全面展开，奥运会真正进入倒计时，与2012年伦敦奥运会中国包揽5金的鼎盛时期相比，目前这支中国队夺冠的困难要大得多，张军此次担任会长一职的困难显而易见。

东京奥运会，东道主日本队是中国队最主要对手之一，在五个单项均不可避免会有一番恶战，而目前的世界羽坛对手众多，目前这支新中国队想在奥运会上重现在7年前的辉煌并不现实，对手越来越多、自身队伍年轻是最大的困难，尤其他们中的大部份球员将是第一次亲历奥运赛场。

还好张军和球队还有备战的时间，5月份的苏迪曼杯以及世锦赛等大赛均将成为队伍的试金石。