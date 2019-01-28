“阿旦去世全家人崩溃”．沙里布提起女儿泪洒公堂 “自从她（阿旦都雅）去世以来，家人已经崩溃。我觉得我们全家都随她而去了。”

（沙亚南28日讯）“自从她（阿旦都雅）去世以来，家人已经崩溃。我觉得我们全家都随她而去了。”

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阿旦都雅家属起诉大马政府等4造索偿1亿令吉一案续审，一说起女儿，阿旦都雅的父亲沙里布不禁泪洒公堂，频频拿起纸巾拭泪。

“她所有责任都落在了我的肩上。事件发生后不久，她的两个孩子与我和妻子同住。

以我们的年纪和收入，我们能为孩子做的永不及她。”

长孙暑假期间打工赚钱

他说，本身必须努力工作以抚养家庭，年纪小的长孙也在暑假期间打工赚钱，他们也没有能力为他购买新衣服上学。

“我无法形容事情变得多么糟糕，我不得不出售我们的两房公寓和所有贵重物品来抚养孩子，同时支付我来马来西亚的费用。你可能认为大学教授收入不错，但在蒙古，教授的最高收入相当于每月700美元。”

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他指出，女儿遇害一事被当地媒体广泛报道，在小镇上也经常成为课题，长孙也因此事遭同学霸凌，一次因同学口出恶言及嘲笑而发生肢体冲突，最终向当局投报。

幼孙2017年逝世情况更糟

“随着幼孙于2017年1月19日离世，也让情况变得更糟，此事对长孙来说影响很大。我和妻子试图重新安置他，让他能够重新开始，但目前为止我们还没能这样做。”

他说，阿旦都雅是家中长女，受教育程度最高，也是家中最可靠的人，并为他、妻子及孙子提供金钱上的援助，也是个称职的母亲。

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他表示，幼孙出生时因并发症导致身体残缺，她因此努力赚钱以支付儿子医药费、寻找新的治疗、陪伴孩子进行物理治疗等，惟在女儿离世后，幼孙的身体状况每况愈下。