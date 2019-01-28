中维权律师被控颠覆罪成．王全璋囚4年半 中国“709事件”被羁押超过3年半的维权律师王全璋被控“颠覆国家政权罪”，天津市第二中级人民法院周一早在法院网页公布，王全璋罪名成立，判处有期徒刑4年半，剥夺政治权利5年。

（中国．北京28日讯）中国“709事件”被羁押超过3年半的维权律师王全璋被控“颠覆国家政权罪”，天津市第二中级人民法院周一早在法院网页公布，王全璋罪名成立，判处有期徒刑4年半，剥夺政治权利5年。

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因“709事件”已被羁押逾3年

王全璋于2016年被当局指涉嫌颠覆国家政权罪而扣押，翌年被控颠覆国家政权罪，案件在去年12月26日津闭门审理，法院当时指他收受外国资金，“扶植对抗力量”，被起诉颠覆国家政权罪。由于案件涉及国家秘密，依法决定不公开开庭审理。包括其妻子李文足也被限制在北京住家，未能到庭观看。

距离秘密庭审已经过去近一个月的时间，及至周一上午8时30分，天津市第二中级人民法院第一法庭就该案一审公开宣判。目前尚不知道王全璋被羁押的3年半是否会被算在4年半刑期之内。

英国广播公司（BBC）中文在宣判后尝试联络王全璋的妻子李文足，未得到回应。

王全璋姐姐指判决太重

王全璋的姐姐王全秀接受香港电台查询时情绪激动说，得悉判决结果后，一直不能平伏心情，不断哭泣，认为判决结果特别重。她强调，王全璋无犯罪，又说弟弟已被关押3年半，质疑当局不讲求法治，如果可以，她会帮助王全璋上诉。

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王全秀说，已将判刑结果通知父亲，父亲也感到很吃惊，但由于怕自己控制不住情绪，很快就挂线。

据周一在天津市第二中级法院现场的维权人士消息称，当局当天特意允许路透社记者参加旁听，王全璋律师、家属能否参加旁听的情况目前还不清楚。不过近几天，大批的警察已经对各地尤其是北京的维权人士进行警告，不许他们去天津参加旁听王全璋案的宣判。

王全璋曾替中国土地征用受害者和法轮功信徒提供法律咨询和辩护。2015年在被称为“709大抓捕”的警方对维权律师和政府批评人士的大规模镇压行动中失踪。他也是709案中最后一位受审的维权律师。在王全璋被关押期间，其家人聘请的律师都未能获准见到他。

羁押期间传遭受酷刑

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王全璋在3年半羁押期间传出遭受电击等酷刑。李文足不断奔走并与当局对抗，希望能够知己丈夫的下落和状况。去年4月，李文足展开了一场超过100公里的徒步游行活动，从北京前往天津找丈夫。去年12月，王全璋案秘审时期公布前，李文足和“709案”另外3名家属集体剃发抗议，令此案备受国际关注。