沙里布：时任蒙驻马领事．“致函促撤纳吉涉案指控” 蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，时任蒙古驻马荣誉领事拿督赛阿都拉曼与前首相拿督斯里纳吉是好友，前者致函蒙古外交部，要求撤除纳吉涉及阿旦都雅命案的一切指控。

沙里布出庭供证。

（沙亚南28日讯）蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，时任蒙古驻马荣誉领事拿督赛阿都拉曼与前首相拿督斯里纳吉是好友，前者致函蒙古外交部，要求撤除纳吉涉及阿旦都雅命案的一切指控。

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阿旦都雅家属起诉大马政府等4造索偿1亿令吉一案续审，沙里布说，在政治分析员阿都拉萨无罪释放后，赛阿都拉曼就邀请他到家中，并向他展示与纳吉的合照，声称两人是好友。

交出女儿机票银行文件等

他说，当时赛阿都拉曼是他的官方联络人，他将女儿的机票、银行文件、照片等分阶段交给对方，以协助调查案件。

“我记得当时他坚持要我马上交出这些文件，我以为是供案件审讯用途，我不知道这些文件是否有交给相关单位。”

他指出，赛阿都拉曼于2008年8月29日发电邮给蒙古外交部，说明自己是执政党成员，并要求撤除纳吉涉及此案的一切指控。

他说，这封电邮是由蒙古律师翻译，而蒙古外交部的收件人将这封电邮副本交给他。

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他表示，赛阿都拉曼邀请他到位于吉隆坡的家中时，向他展示他与纳吉大张的合照，前者随后还将小张的照片副本交给他。

他说，阿都拉萨无罪释放后，已故律师卡巴星在他来马出席审讯前，将来自蒙古外交部的一系列电邮副本发送给他，当中内容让他感到震惊。

“内容非常不合逻辑，我觉得卡巴星发给我，是为了让我与蒙古当局厘清。如果他（卡巴星）没有发给我，我永远不会知道。”

蒙外交部高层电邮主控官

图保阿都拉萨获公平对待

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沙里布指出，蒙古外交部领事局副总监阿里波曾发送电邮给主控官敦马吉韩查，试图保护阿都拉萨，让他获得公平的对待。

其中于2008年6月3日由阿里波发出的电邮指出：“毫无疑问，你尽了最大努力调查并确认了两名被控谋杀阿旦都雅的被告之间的联系。我被告知没有证据证明阿都拉萨共谋，我希望他能得到公平的对待。”

沙里布说，阿里波随后于2008年6月10日及12日发出的电邮内容很“可恶”，并指示其蒙古律师写电邮给对方要求解释。

“我觉得他们试图要保护阿都拉萨，并认为蒙古当局不应涉及法庭程序。于是我与两名人权份子一同前往外交部会见外长，要求阿里波针对这些电邮作出解释。”

他说，外交部长对于这些电邮不知情，随即联络阿里波会面，当时阿里波声称是他的失误及用词不当，并表示会发电邮进行修改，惟他不知道阿里波是否有这么做。

对2被告罪成感惊讶

事发不久就是案件的裁决日，沙里布要求与马吉韩查会面，后者提及有封抬头为蒙古外交部的信函，内容是替阿都拉萨寻求宽容处理。

沙里布说，他记得马吉韩查说过他无法忽视这一举动，也告诉他第一及第二被告罪名成立。

他本身对于西鲁阿兹拉哈里罪成一事感到惊讶，他觉得两人并不认识阿旦都雅，也没有理由要杀害她。