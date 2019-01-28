“若要更强需打得更开放”·米士本：李梓嘉大有长进 大马国家羽球队男单新星李梓嘉在新年的首3个赛事都取得8强成绩，国羽男单主教练米士本点评弟子的表现时表示，梓嘉已逐渐取得进步，不过，他要在未来的比赛克敌，就必须如丹麦新星安东森般打得更放开，这才是取胜关键，后者就是凭藉这心态，才能在上周的印尼大师赛勇挫日本世界第一桃田贤斗夺冠，掀起黑马旋风。

大马男单新星李梓嘉今年的目标之一，是获得参加全英赛的资格，他目前处于第2替补的位置，需要有球员退赛才有机会参赛。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）大马国家羽球队男单新星李梓嘉在新年的首3个赛事都取得8强成绩，国羽男单主教练米士本点评弟子的表现时表示，梓嘉已逐渐取得进步，不过，他要在未来的比赛克敌，就必须如丹麦新星安东森般打得更放开，这才是取胜关键，后者就是凭藉这心态，才能在上周的印尼大师赛勇挫日本世界第一桃田贤斗夺冠，掀起黑马旋风。

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国羽经过3项赛事征程，本周进入休整期，接下来的农历新年假期小休后，就将重新出发，为接下来的西班牙超级300赛、德国超级300赛和全英超级1000赛备战。

米士本今日在训练结束后，为梓嘉在泰国、大马和印尼大师赛的表现进行点评：“我对梓嘉的表现和进步感到满意，他已逐渐能利用训练的成果到比赛中去应付不同的对手。不过，梓嘉在比赛的体能方面还会继续加强，以便在面对更强大的对手和更艰苦的比赛时，有更稳定的表现。”

安东森作战态度值得学习

虽然梓嘉在上周的印尼赛复赛输给安东森，不过，米士本认为弟子的水平其实与安东森相差不远，但后者在大马赛首圈输给韩国前世界第一后，释放了压力，以更放开的心态出战印尼赛，这是对手夺冠的原因，也是梓嘉应该从对方身上学习的地方。

米士本说：“安东森在大马首圈输给孙完虎后，成功在印尼赛首圈复仇，从那场比赛后，他就释放了压力，而面对经验不足的梓嘉时，他也能调动战术胜出。其实安东森虽然只比梓嘉大一岁，但他已有很多比赛经验，世界排名处于20左右。我认为他和梓嘉的水平其实差不多。”

“以安东森目前的自信和技术，他能胜出我并不感到意外。梓嘉可以从安东森身上学习，要抱着‘现在任何一位球员都有能力拿下胜利’的心态去比赛。”

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3站赛事皆闯8强

李梓嘉盼更上一层楼

对于自己在3站赛事的表现，梓嘉则表示：“我在3项赛事都取得8强成绩，我认为自己的表现还可以，我希望自己在接下来的赛事能继续保持好的表现，但我不希望再次止步8强，我希望能更进一步，闯入半决赛或决赛。”

在梓嘉新年的3场败仗中，印尼赛不敌安东森让他相当失望，他说：“印尼赛是我连续参加的第3项赛事，集中力有点散了。而安东森是很出色的球员，要与他对抗并不容易，他最终也击败桃田贤斗夺冠了。如果下次有机会再次对阵，我希望能战胜他。”

渴望获征全英赛资格

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全英赛拥有超过百年的历史，也是羽坛最古老的赛事，目前被列为世界羽联超级1000赛，在球员心中也拥有崇高的地位，梓嘉很渴望能首次获得参赛机会。

世界羽联去年已定下顶级赛事取消入选赛的新规，只有世界排名前32位的球员才能获得参赛资格，报名时世界排名第34位的梓嘉，目前排在第2替补位置，需要有球员退赛才能如愿征战。

梓嘉说：“我在农历新年过后的第一项赛事，是2月26日至3月3日的德国超级300赛，然后我希望能获得全英赛的参赛资格。”

“我今年的其中一个目标是首次参加全英赛。参加全英赛的经验是球员的梦想，不过，我现在只在替补参赛的位置，只能等待看有没有球员退赛。”

米士本：宗伟训练应付自如

另一方面，大马的3届奥运会银牌得主李宗伟今天继续进行球场上有球训练，米士本欣喜宗伟在30至40分钟的训练中都能应付自如。

“我看了宗伟的训练，我对他在场上的移动感到开心，他能在每一次挥拍都把球打至他想要的位置。宗伟的回归也将激励其他国家队的球员。”