IS承认袭菲南教堂．大马尼拉地区全面戒备 菲律宾南部霍洛岛一座天主教堂日前遭受2起炸弹袭击，造成至少20人丧命，81人受伤。国际恐怖组织网上活动的情报公司（SITE）披露，极端组织哈里发国（IS）已经承认是他们所为。

（马尼拉28日综合电）菲律宾南部霍洛岛一座天主教堂日前遭受2起炸弹袭击，造成至少20人丧命，81人受伤。国际恐怖组织网上活动的情报公司（SITE）披露，极端组织哈里发国（IS）已经承认是他们所为。

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与此同时，在霍洛大教堂发生连环爆炸案后，警方宣布，首都大马尼拉地区进入“全面警戒”状态。

IS据报发布公报，声称2名自杀式袭击者星期日在菲南霍洛镇教堂内和停车场引爆炸药腰带。

杜特尔特视察现场

爆炸发生后，菲律宾总统杜特尔特和国防、军方、警察等高官周一会视察现场，并且探视生还者。

杜特尔特办公室早前誓言，不论天涯海角都要将凶手绳之于法。

这宗连环爆炸案发生在苏禄省霍洛镇，当地居民以天主教徒占多数。菲南地区长期以来动荡不安，恐怖组织阿布沙耶夫时不时发动袭击、绑架和甚至斩首民众，他们据报和IS也有联系。

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尽管IS宣称为霍洛教堂爆炸案负责，但菲律宾军方发言人阿雷巴洛引据初步线索说，犯案者应是阿布沙耶夫。

这起恐袭发生前，当地民众就创建一个名为邦萨摩洛自治区提议举行公投，当局上周五公布有高达85%选民投了支持票，而霍洛是位于提案自治区内。尽管苏禄是少数反对自治的地区之一，但是它将在2022年实行自治，成为一个全新实体。

教宗谴责恐袭

正在巴拿马出席世界青年大会的教宗方济各，谴责这宗恐袭，他并为死亡和受难者祈祷。

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另据报道，菲律宾首都区警长艾里萨早上也在广播节目中说，大马尼拉地区警方已进入“全面警戒”状态，意味着所有警员必须取消休假待命，加强临检、巡逻与情报搜集。

配合警方的“全面警戒”，大马尼拉地区各捷运站、车站、商场及其他公共场所已同步加强恐怖攻击防范措施，进出时的搜身、随身物品检查更加严格。