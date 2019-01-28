母载送经过大桥．被拒开车失常儿跳河 一名母亲从丹州巴西马县驾车载着精神异常的儿子出城，车子驶上巴西北干通往哥打峇鲁的苏丹雅耶布特拉大桥时，儿子执意要开车但被母亲拒绝，过后竟然下车在桥上坠入吉兰丹河。

消拯队在吉兰丹大桥下展开搜救。（图：星洲日报）

（哥打峇鲁28日讯）一名母亲从丹州巴西马县驾车载着精神异常的儿子出城，车子驶上巴西北干通往哥打峇鲁的苏丹雅耶布特拉大桥时，儿子执意要开车但被母亲拒绝，过后竟然下车在桥上坠入吉兰丹河。

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事发时，一名骑摩哆车的中年男子及时抓到对方的裤脚，但裤脚撕裂，男子也随之坠入河里失去踪影。

这宗突发的事故是在今日上午11时50分发生，坠河的男子是现年29岁的阿末卡玛，来自巴西马县。

此事引起大批民众围观，造成大轿塞车，警方和消拯队很快就来到现场，并在现场看到男子的母亲在失声痛哭。

骑士抓住裤脚救不了人力图救人的是巴西北干居民依布拉欣尤索（55岁），他当时正骑摩哆车要去清真寺，结果，来到桥上时，却发现男子与另一名摩哆车骑士在拉扯中。

他马上把摩哆车停在一旁，并问另一名摩哆车骑士了解发生何事。

“他说对方要跳下河，我马上骑着摩哆车向前冲，不过，我还来不及下车，对方已经要下跳了。我捉住他的手臂，反被他骂！”

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他说，对方很快就跨过大桥的围栏，他只及时抓到对方的裤脚而已。他在桥上往下看，只看到河面冒出的水泡，对方没浮出来，相信是直接沉入河里去。

据了解，该名精神有状况的男子本来是坐在前座，来到大桥时却要驾车的母亲换给他当司机，母亲不给，他就下车跳河了。

吓坏的母亲当场高呼求救，事后在现场则拒绝受访。

消拯局水上救援队搜救

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来自哥市的达鲁纳因消拯局搜救队联合哥打峇鲁分局的水上救援队伍展开寻人任务。

至截稿为止，还未发现到男子的踪影。