5G成“新军备竞赛”．美暗促各国防堵华为 5G网络成另类军事竞赛。美国《纽约时报》星期日报道，过去一年美国展开秘密且偶尔带威胁性的全球行动动，敦促其他国家防堵中国电讯巨头华为和其他中国企业参与各国的5G网络建设，且美国正起草行政命令，要禁止国内企业使用中国设备。《纽时》形容这是美国的“新军备竞赛”。

（纽约28日综合电）5G网络成另类军事竞赛。美国《纽约时报》星期日报道，过去一年美国展开秘密且偶尔带威胁性的全球行动动，敦促其他国家防堵中国电讯巨头华为和其他中国企业参与各国的5G网络建设，且美国正起草行政命令，要禁止国内企业使用中国设备。《纽时》形容这是美国的“新军备竞赛”。

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报道称，美国政府警告各盟邦，未来6个月至关重要，因为各国正开始为新的5G手机网络标售无线电频谱，并决定要签下数十亿美元合约以建立基础交换系统。

英国外交部长亨特上周抵达华盛顿参加一连串会议，其中的关键问题是：英国是否要冒着伤害跟北京当局关系的风险，同意美国总统特朗普政府所要求，禁止华为建造英国下一代的电脑与电话网络。

英国不是唯一感受到压力的美国盟邦，波兰政府官员也面临美国施压，希望能禁止华为打造国内5G网络。报道也指美国官员早在去年春天，已前往作为欧洲大国光纤网络中心的德国游说，表示使用中国装备对北约安全所造成的威胁，会盖过所得到的经济效益。

料禁美企用中网络设备

目前美国的法令是禁止华府网络内使用有关设备。《纽时》报道指，预计华府未来数星期内，将推出新行政命令，将禁止范围扩大至美国国内企业，禁止在关键电讯网络上使用来自中国的设备。

《纽时》报道指，美国政府官员认为更大的问题是，中国政府日益专制的本质、独立企业与国家之间的界限逐渐消失，以及新的法令将赋予北京当局权力去监视或接管网络，这些网络则由华为这样的公司协助建立与维护。

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中国驻欧盟大使张明接受英国《金融时报》访问时就华为和其他中国公司在欧洲遭遇的“造谣中伤”

和“歧视排他”发起猛烈抨击，指限制中国技术参与欧洲5G网络基建的举动，都可能为全球经济和科技合作带来“严重后果”，亦不利5G发展。