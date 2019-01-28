安倍吁金正恩对话．打破互不信任隔阂 日本首相安倍晋三周一向朝鲜领导人伸出橄榄枝，矢言要借着与朝鲜领导人金正恩面对面的会谈，打破双方“互不信任的隔阂”，并恢复两国的外交关系。

（东京28日法新电）日本首相安倍晋三周一向朝鲜领导人伸出橄榄枝，矢言要借着与朝鲜领导人金正恩面对面的会谈，打破双方“互不信任的隔阂”，并恢复两国的外交关系。

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他在国会开幕式上发表施政方针演说时说：“我坚决、绝不错过任何能够打破互不信任隔阂的契机。

我也会直接与金正恩直接对话，解决朝鲜的绑架、核与导弹问题。”

安倍并未提出与金正恩会面的时间表。金正恩定于在下个月底与美国总统特朗普举行第二次美朝首脑会晤。

平壤至今未公开表明愿与安倍对话的意愿。

另外，安倍也宣告中日关系已全面回到正轨。

安倍表示：“我将强烈寻求与邻国开展外交以迎接新时代，以将东北亚打造成真正和平及繁荣之地。”

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日本政府认为，习近平今年可能访日参加G20峰会。2019年G20峰会将于日本大阪召开。

正值日俄关系因领土主权争端趋向紧张。即便他近期已多次唔会俄罗斯总统普汀，但最后无疾而终后，他对俄罗斯也升高警惕。

至于国内政策，安倍明确表示，将于10月坚决实行上调消费税税率至10%。

他也承诺以7兆日圆（约2631令吉）预算，改善国内陈旧的基础设施。