安赛龙仍未妥协·丹麦羽总球员重新联手 丹麦羽球员和丹麦羽总达成达成一致目标重新联手，这意味着原本离开国家队的球员可以重返国家队训练；但最大牌的安赛龙仍然没有“妥协”。

（图：法新社）

（丹麦．哥本哈根28日综合电）丹麦羽球国家队危机暂时解除……

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丹麦羽球员和丹麦羽总达成达成一致目标重新联手，这意味着原本离开国家队的球员可以重返国家队训练；但最大牌的安赛龙仍然没有“妥协”。

大部份丹麦球员和丹麦羽总达成协议，意味着今年他们可以如愿代表丹麦参加国际比赛，如欧洲羽球团体锦标赛、苏迪曼杯以及世界羽球锦标赛。

这次的谈判对丹麦羽球未来几十年的成绩产生决定性影响，如果现役顶尖球员退出国家队，那丹麦短时间内将不再是大赛的奖牌争夺者。原本双方原定在1月25日上午10时之前达成协议，但根据当地媒体《TV2SPORT》的消息，截止日期被推迟了，当时的谈判非常紧张，直到最后双方才同意合作。

在此之前，2个星期过去了，两个阵营几乎保持沉默互不让步。但现在峰回路转，丹麦羽总与球员现在只差签署协议文件。然而到目前为止，该国男单世界冠军安赛龙，仍然未与国家队达成合作协议，另一男双马蒂厄斯也不打算交出自己的赞助权益。

商业权利是最大障碍

据《TV2SPORT》透露，围绕丹麦羽总和球员谈判中的最大障碍，是球员的商业权利以及球员的自主参赛权。

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目前，丹麦国家队与VICTOR签订了合同，但一些丹麦球员与YONEX和FORZA品牌达成了协议，这就触及到商业权益，丹麦羽总希望球员能统一身穿国家队赞助商队服参加比赛，可是像安赛龙有个人赞助的球员则希望除了大赛外，能在公开赛时身穿自己代言的比赛服。

另外，自主参赛计划是球员的心声，他们不想在丹麦羽总限制下参赛，特别是世界各地的联赛（主要是亚洲），毕竟这关乎球员的收益。但某些情况下，球员们可能无法在国家训练中心集训。总之，两方还需要更多的谈判和让步，才有望达成双赢局面。