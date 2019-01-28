美大学“不要说中文”风波未平．中国留学生请愿促彻查 美国杜克大学一名助理教授要求中国留学生“不要说中文”的邮件日前引起轩然大波。校方此前就此事道歉并宣布解除该教师的职务，但仍未能平息风波，杜克大学的中国学生据报已发起联名请愿，要求学校对上述歧视行为进行彻底调查。

（中国．北京28日综合电）美国杜克大学一名助理教授要求中国留学生“不要说中文”的邮件日前引起轩然大波。校方此前就此事道歉并宣布解除该教师的职务，但仍未能平息风波，杜克大学的中国学生据报已发起联名请愿，要求学校对上述歧视行为进行彻底调查。

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杜克大学医学院生物统计学硕士课程主任尼利发送邮件，要求学生在校园内全程不准使用中文。这封邮件后来被传上网，被批涉嫌歧视，尼利也遭解除职务。

《环球时报》报道，杜克大学的部份中国留学生发起请愿，要求校方对尼利以及另两名教员“对国际学生明显的歧视行为”

进行彻底调查，并公布调查结果。请愿学生认为，这种歧视行为不符合杜克大学的价值观，不应在校园内出现。一名该校中国学生在朋友圈表示，要让杜克“看到每一个中国人反对种族歧视的决心”。

许多人批评尼利的电邮涉种族主义言论或麻木不仁，但硕士课程中一些少数族裔学生为尼利辩护，形容她是支持学生的课程总监，并称她“绝对不是种族主义者，一点儿也不是”。

据悉，杜克大学已安排该系教师与三名中国学生代表，于当地时间星期日讨论此事。

