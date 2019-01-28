英商界促有秩序脱欧．紧急应变防出现混乱 英国国会表决首相梅伊的脱欧方案“B计划”前夕，英国商界人士周一连署敦促政界人士切勿纠缠于脱欧问题，并呼吁各方让英国有秩序脱欧，若干大企业也成立紧急应变室，以应对无协议脱欧可能引发的混乱。

北爱尔兰有民众日前在接壤爱尔兰的边境城市纽里发起反脱欧示威，他们砸碎一座假围墙，呼吁关注无协议脱欧带来的硬边界问题。（图：法新社）

（伦敦28日路透电）英国国会表决首相梅伊的脱欧方案“B计划”前夕，英国商界人士周一连署敦促政界人士切勿纠缠于脱欧问题，并呼吁各方让英国有秩序脱欧，若干大企业也成立紧急应变室，以应对无协议脱欧可能引发的混乱。

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英国国会本月稍早否决梅伊提出的脱欧方案，促使英国迈向无协议脱欧之路。硬脱欧恐导致英国港口陷入一团混乱，也将破坏供应链和冲击金融市场。

脱欧B计划周二闯关前，英国航运业者敦促国会议员停止争论，以及支持梅伊与欧盟达成共识的协议。

英国航运协会执行长桑吉内提说：“我们必须抛开政党政治，正值紧急时刻，我们应以大局为重，找出对国家最好的方式。”

代表200家企业的英国航运协会说，梅伊要么舍弃爱尔兰边境担保措施，要么订出一个时间限制。爱尔兰边境担保措施是梅伊去年11月与欧盟达成的协议中最具争议的部份。

桑吉内提表示：“在缺乏可行的脱欧替代方案情况下，我们持续朝无协议脱欧迈进，这对企业，制造业和消费者而言，都会造成有害，破坏性和混乱的后果。”

《太阳报》报道，梅伊曾私下告知内阁成员，她不会带领英国“硬脱欧”，但她还未能公开排除硬脱欧的可能性，因为这可能会导致英国在与欧盟谈判时失去谈判筹码。

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尽管如此，各方都对硬脱欧做准备，《星期日泰晤士报》报道，担心英国无协议脱欧引致混乱，当局有可能宣布进入紧急状态，甚至实施戒严。

跨国企业寻找出路

随着英国脱欧引发政治动荡，若干跨国企业已开始寻找出路。

美国跨国药企AstraZeneca表示将增加药品库存，而宝马急于寻找英吉利海峡两岸的卡车停车场及仓库，以防止潜在的交付瓶颈；老牌英国船运公司P&O正在将整支船队重新注册在塞浦路斯，以便保持欧盟的税务安排。

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北爱尔兰有民众日前在接壤爱尔兰的边境城市纽里发起反脱欧示威，他们砸碎一座假围墙，呼吁关注无协议脱欧带来的硬边界问题。（图：法新社）