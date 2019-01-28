李明辉．“棒棒年” “旺旺年”即走，就迎来“棒嘟嘟年”，今年是政党轮替后，第一次迎接新的农历新年，冀望今年真的是一个“棒嘟嘟”的一个“棒棒年”。

“旺旺年”即走，就迎来“棒嘟嘟年”，今年是政党轮替后，第一次迎接新的农历新年，冀望今年真的是一个“棒嘟嘟”的一个“棒棒年”。

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在十二生肖中，今年的“棒嘟嘟”是友族比较忌讳的吉祥物年，但对于民以食为天的华人而言，猪一身都是宝，从头到脚甚至是内脏，都是盘中美食。

虽然在经历了61年改朝换代后，生肖中排行第12的“猪”，还是无法在日历上看到“猪形”，只有猪这个字。

与其他并排的11个生肖都有自己的图形，让猪与其他生肖相比，真的情何以堪。

很多的民众都认为，换了政府但思维还是墨守成规，固步自封，选民不是换了开明的政府，应把过去保守的思维抛出，以开明新作风来领导国家。

在过去，可以看到在华人茶室中，看到华裔与其他族群能坐在同台进餐，你吃你的华人餐，我吃我的马来餐，大家和平共处，乐也融融。

如今，我们只能在一些有获得清真认证的茶室，才看得到如此的情景，非穆斯林依然会到巫裔或印裔开设的茶餐厅或餐馆用餐。

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这个现象符合这个多元种族和国情的国家，各族都应互相尊敬彼此的宗教和文化，才能让大家和平共处，国家才会更加团结，才会更加进步。

希望即将来临的“棒嘟嘟”猪年，应该是一个团结及进步的好年，而不是被人以猪不雅的“猪头或猪脑”来呼唤，2019年如新年贺岁歌所唱的“棒嘟嘟的棒棒年”。