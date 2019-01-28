2021年起当律师．统考生需A水平或STPM 大马律师公会在官方网站宣布，从2021年开始，所有独中统考生除了要持有被律师公会承认的大学法律文凭之外，也必须在A水平（A Level）或大马高级学校文凭（STPM）考试中获得至少两个科目及格，才能够考取法律执业证书。

（八打灵再也28日讯）大马律师公会在官方网站宣布，从2021年开始，所有独中统考生除了要持有被律师公会承认的大学法律文凭之外，也必须在A水平（A Level）或大马高级学校文凭（STPM）考试中获得至少两个科目及格，才能够考取法律执业证书。

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这也表示，统考生不能仅以独中统考文凭作为考取律师执业证（CLP）的资格。

法律执业资格鉴定局3月8商讨

大马律师公会主席乔治瓦鲁格斯今日向星洲日报确认此事，并表示大马法律执业资格鉴定局（LPQB）已经决定在来临3月8日的董事会议中，讨论上述事件。

他说，他并不了解是否有统考生因不满而做出投诉。

张念群：不符资格是前主席决定

另一方面，教育部副部长张念群今日以短讯回复星洲日报表示，她已经和法律执业资格鉴定局新任主席兼总检察长汤米汤姆斯会面，并商讨此事。

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她指出，该鉴定局将会在今年3月举行的会议中，重新检讨报考法律执业证书考试的资格。

她表示，关于统考文凭不在考取律师执业证资格之内，这是由该鉴定局前主席于509大选前所做出的决定。

根据律师公会网站所发布，从2019年开始，只会承认以下的文凭学历认证为报考律师执业证的入学资格：

一、政府和私立高等教育学府颁发的大学预备班文凭

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二、大马教育部颁发的大学预备班文凭

三、政府和私立高等教育学府颁发的大学预备班证书

四、国内外的法律本科学历

五、国际高级中学文凭（IB）

法律执业资格鉴定局曾于2017年11月，宣布独中统考文凭不是受到当局承认的入学文凭之一，引起华社巨大反弹。不过，在同年的12月，该局为持有统考文凭的法律系学生捎来佳音，并承诺将继续承认统考资格，让统考生报考CLP考试。

去年6月，该鉴定局却又修改入学规定，要求统考生不能仅持有统考文凭，而必须拥有A Level或STPM至少2个科目及格。