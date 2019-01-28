东铁或取消．建筑股短痛长稳 分析员认为，由于市场对整体建筑业估值或前景都已做出“最坏打算”，大部份马股建筑股已跌至10年新低记录。

（吉隆坡28日讯）政府将在近期内对东海岸铁路计划（ECRL）做出明确决定，分析员认为，由于市场对整体建筑业估值或前景都已做出“最坏打算”，大部份马股建筑股已跌至10年新低记录。有鉴于此，无论政府对东铁答案是留或不留，都对建筑股影响不会太显著，而且如计划缩小规模反是惊喜，是选筛选优质及低估建筑股好时机。

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若缩小规模反是惊喜

不过，丰隆研究认为，东铁计划如确定被取消，对建筑业领域仍然是个负面意外惊吓，因为市场较早时还在期望，东铁计划可能像轻快铁三线（LRT3）及捷运地下铁二线（MRT2）一样仅是缩减规模而继续推行，而不是目前全面取消。

MIDF研究建筑业分析员丹尼尔拉萨接受《星洲财经》电访时指出，据他所知，东铁计划尚未完全颁发建筑配套合约，特别是本地建筑承包商并没有获显著配套合约，所以就算最终终止东铁，对本地建筑股而言的冲击不显著，加上目前马股建筑业指数崩跌至10年新低的谷底，已经大幅度降低它们的投资风险。

他认为，目前建筑业前景主要催化因素，是政府在2019年的发展开销仍达547亿令吉，比2018年的549亿令吉仅低于少过1%，一旦政府按照计划推出发展计划，料将刺激及推动国内建筑活动，有望取得部份合约的建筑股，特别是中小型建筑股的短期盈利将有增无减。

前景仍可期估值是关键

丹尼尔拉萨说：“短期内可注意建筑股所能攫取新合约情况而定，因将推动盈利表现及本益比估值。至于长期建筑业前景仍受看好，因为建筑业为推动长期经济成长的主要动力，前景仍然可期，主要关键是要看它们的估值。”

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自从509全国大选换政府后，希盟政府开始检讨一些大型基建计划以避免国债进一步增加，建筑业领域首当其冲，使建筑股的股价及估值节节败退，马股建筑业指数甚至已跌至10年（全球经济危机时期）新低水平，市场已经把全部潜在负面因素及消息计算在内，包括工程总值810亿令吉的东铁计划，所以建筑业领域进一步下跌的潜在空间已有限。

看好砂州建筑股

中短期内，丹尼尔拉萨较看好马股特定中小资本建筑股、财务较健全及资金充裕的砂州建筑股，特别是砂州的建筑工程计划较多，如泛婆罗洲高速大道及水务领域的发展计划等，所以它们较受投资者青睐及觊觎。

丰隆则指出，预料政府的发展开销将优先专注在较小型的基建领域，如提升及改善道路、医院、水务、废水及乡区发展等领域。预料短期内较难以显著刺激市场兴趣。

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建筑指数小跌

随着东铁事件最新发展，马股建筑业指数随着大市走势稍为走软，全天微跌2.42点或1.37%，至174.00点，主要下跌建筑股包括金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）、怡保工程（IJM,3336,主板建筑组）及小资本建筑股如嘉登控股（GADANG,9261,主板建筑组）等。东马首要综合建筑股——砂州日光（CMSB,2852,主板工业产品服务组）则全天微跌4仙，至3令吉。

直接在东铁持有合约的HSS工程（HSSEB,0185,主板工业产品服务组）股价跌2.5，收报96.5仙；拉法基马（LAFMSIA,3794,主板工业产品服务组）股价则起1仙，至1令吉零4仙。有望攫取合约的家盟吉（GBGAQRS,5226,主板建筑组）股价平盘，以96仙挂收。

经济事务部长拿督斯里阿兹敏日前宣布，政府决定取消东海岸铁路计划，最终的赔偿总额则由财政部决定。他表示，政府也已否定将东铁计划规模缩小的选项，因就算计划规模缩小后的成本仍是不能够加以负担。

整体而言，丰隆对建筑业领域维持“中和”评级，即保持在第14届全国大选后政府取消大型铁道计划时的同样评级。国内建筑业情景将持续保持具挑战，短期内料不会有显著的改善。

丰隆也认同，虽然本地建筑业短期前景暗淡，不过偏高的订单水平，即平均履盖比例达4.5倍及股价／账面值比估值走低至0.7倍谷底，预料有助缓冲任何进一步跌势。2019年至今为止，马股建筑股指数己回扬13.2%，预料短期内因东铁事件而浮现回调压力。

东铁取消

本地承包商失240亿合约

丰隆指出，假设东铁计划的30至40%工程合约将拨给本地建筑承包商，总值180亿至240亿令吉之间。目前有参与工程的本地建筑公司及建材公司，包括HSS工程及供应洋灰的拉法基马，同时拥有良好机会攫取东铁计划工程合约的家盟吉料将是东铁取消潜在最大输家。