余斯福鼓励年轻人参观．美律谷博物馆“说”开荒史 美律谷垦殖区迷你博物馆自2005年成立以来，吸引许多国内外游客前来参观考察，了解早期垦殖民艰辛开荒奋斗精神以及古代使用的文物工具。

余斯福（左四）即席挥毫，单字墨宝赠送有缘人叶成林（右一），左起为陈美华，苏海达和张冠福。右二起林建发，何心慈，余小姐和余子云在美律谷博物馆前合影留念。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬27日讯）美律谷垦殖区迷你博物馆自2005年成立以来，吸引许多国内外游客前来参观考察，了解早期垦殖民艰辛开荒奋斗精神以及古代使用的文物工具。

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该博物馆里记载着垦殖区发展之父敦拉萨的历史资料和文物，1959年第一批垦殖民前来美律谷参与开荒工程，他们开发森林成为油棕园和胶园的危险过程，所使用的干活工具的和劳动手法，付出多少血汗，造就了马来西亚成为国际上著名橡胶和棕油出产国的光辉历史。

美律谷博物馆执行员苏海达说，该馆成立于2005年，美律谷作为全马第一个垦殖区，拥有616户垦殖民，包括400位巫裔169户华裔及47户印裔，发展至今进入第3代，人口大约5000人，早已声名远播，而垦殖区是在2005年设立此博物馆，以让后代了解当年开荒史。

博物馆也欢迎城市人，学生和和孩子前来参观，以了解国家的发展过程和先贤苦干精神美德。

2月份推展新活动

该博物馆目前仍然免费开放供人参观，参观时间是星期一至五，从上午9时至下午4时30分，如有预约的话，可以安排特定时间参观。

她说，博物馆将在今年2月份推展一个新活动，并考虑征收入门费，即儿童1令吉，成人2令吉及外国人5令吉。

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此外，马来西亚华人文化协会署理会长余斯福连同马来西亚艺术学院校友会会长林建发、校友余子云和何心慈等昨日在文冬画家张冠福陪同下，前往美律谷博物馆参观，并获得叶成林和苏海达欢迎，并向来访时介绍博物馆的历史与古物。

余斯福对博物馆内珍藏的物品与历史资料表示赞赏，并鼓励年轻人和学生组团参观，以了解先贤艰辛克苦耐劳奋斗精神美德。